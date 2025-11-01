واکنش آلمان به وقوع کشتار جمعی در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: جنایات نیروهای واکنش سریع در سودان وحشتناک است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آلمان در این خصوص آمده است: باید برای دستیابی به آتش‌بس در سودان، پایان دادن به خشونت، اجازه دسترسی به کمک‌ها و جلوگیری از تجزیه این کشور، فشار وارد شود.

نیروی مشترک مسلح در دارفور واقع در غرب سودان هفته پیش نیروهای واکنش سریع را به کشتن ۲ هزار غیرنظامی در شهر الفاشر طی روزهای ۲۶ و ۲۷ اکتبر متهم کرده بود.

این در حالیست که نماینده یونیسف در سودان پیشتر حمله به بیمارستان سعودی در الفاشر و اعدام‌ها را وحشتناک دانست و تاکید کرده بود که حمله به غیرنظامیان و مراکز بهداشتی، رنج کودکان را تشدید می‌کند و وضعیت را به آستانه فروپاشی می‌کشاند.