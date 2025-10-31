سیره پیامبر و حضرت زهرا(س) الگوی تربیت، اخلاق و مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن توصیه مؤمنین به رعایت تقوای الهی و تعبد در برابر احکام الهی، مباحثی مفصل پیرامون تربیت اسلامی، نقش خانواده، سیره پیامبر اعظم (ص) و جایگاه وجود مقدس حضرت زهرا (س) ارائه کرد و بر لزوم ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار جهانی تاکید نمود.

حجت الاسلام غفوری در آغاز خطبه‌ها با قرائت نماز و حمد و ثنای الهی، خانواده را اساس و پایه تربیت فرزندان خواند و گفت: خانواده است که بنیان تربیت را می‌گذارد و اعضای خانواده موظفند نسبت به یکدیگر اخلاق نیکو و الهی را رعایت کنند.» وی سپس با اشاره به احادیثی از سیره پیامبر اکرم (ص) و روایات معتبر افزود که رسول خدا بهترین خلق و نیکوترین رفتار را در خانواده داشتند؛ هرگز سخنی زشت بر زبان نمی‌رانند، در کوچه و بازار داد و بیداد نمی‌کردند و اگر بدی می‌دیدند، اهل گذشت و عفو بودند.

امام جمعه کرمانشاه با نقل روایات از منابع روایی شیعه و اهل سنت گفت: رفتار نیکو در خانواده و نسبت به مردم، ضامن تقرّب انسان به پروردگار و موجب ارتقا جایگاه او در عالم آخرت است.» او خطاب به نمازگزاران خواست که سیره پیامبر و اهل بیت را مطالعه کنند و این اخلاق را به‌عنوان ملکه نفس خود قرار دهند.

حجت الاسلام غفوری بخش دیگری از سخنان خود را به تبیین و تمجید از مقام حضرت فاطمه زهرا (س) اختصاص داد و با اشاره به نقش محوری آن بانوی بزرگ در خانواده پیامبر (ص) و سلسله امامت، مقام ایشان را الگویی برای زنان و خانواده‌ها خواند.

وی به نمونه‌هایی از زندگی حضرت زهرا (س) اشاره کرد؛ از پوشش و رعایت حجاب تا حضور فعال در صحنه‌های جهاد و یاری‌رسانی به مجروحان و رزمندگان و دفاع از ولایت امیرالمؤمنین (ع) که در تاریخ اسلام درخشیده است.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، حجت الاسلام غفوری به مناسبت‌های روزهای پیش‌رو پرداخت و به سالروز شهادت شهید آیت‌الله قاضی طباطبایی و شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی اشاره کرد و یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت.

وی همچنین یادآور شد که روز سیزدهم آبان ماه با مناسبت‌های مختلفی همچون روز دانش‌آموز و روز مبارزه با استکبار گره خورده و این روزها را فرصت مناسبی برای تبیین و بازخوانی تاریخ مبارزه ملت ایران با نفوذ و جاسوسی خواند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به تجربه‌های تاریخی و معاصر، از جمله اشغال لانه جاسوسی و اسناد به‌دست‌آمده، تصریح کرد که دشمنان انقلاب و ملت ایران از هر فرصتی برای نفوذ فرهنگی و سیاسی استفاده کرده‌اند و امروز نیز جنگ در عرصه رسانه‌ای، فرهنگی و فکری جریان دارد.

وی خطاب به کسانی که نسبت به ماهیت دشمن دچار خوش‌بینی یا ساده‌انگاری شده‌اند هشدار داد و تأکید نمود که مذاکره همراه با کوتاه‌آمدن در برابر دشمن، به زیان ملت خواهد بود.

حجت الاسلام غفوری افزود: اگر ملت ما اهل صبر، تقوا و انسجام باشد، مکر و حیله دشمنان اثر نخواهد کرد؛ خداوند بر کارهاشان احاطه دارد و نقشه‌های آنها را خنثی خواهد ساخت.

وی به نقش مقاومت و جبهه مقاومت در منطقه اشاره کرد و آن را ضامن آینده منطقه خواند و خاطرنشان ساخت که پیروزی‌های اخیر و برکات ناشی از ایستادگی نشان داد راه مقاومت راهگشاست.

وی همچنین برای رهایی از گرفتاری‌ها، رفع بلایا، شفای بیماران و عزت نظام جمهوری اسلامی طلب رحمت و یاری نمود و با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) از مردم خواست سیره آن حضرت را الگوی زندگی خویش قرار دهند.