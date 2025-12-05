تأکید امام جمعه کرمانشاه برضرورت بازخوانی جایگاه زن در اندیشه اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، سخنان خود را با دعوت مؤمنان به رعایت تقوای الهی آغاز کرد و گفت: بندگان خدا، خودم و همه شما برادران و خواهران اهل عبادت را به تقوای الهی در همه لحظات زندگی توصیه می‌کنم.

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش نخست خطبه‌ها به موضوع «تربیت اسلامی و نقش مهم خانواده» پرداخت و با اشاره به اینکه «خانواده نخستین مدرسه تربیت فرزندان است»، اظهار کرد: پدر و مادر شرکای اصلی تربیت در محیط خانواده‌اند و لازم است فضای خانه را به محیطی لطیف، سرشار از اخلاق الهی و آکنده از فضائل تبدیل کنند. اگر در خانواده اخلاق اسلامی جاری باشد، فرزندان همان مسیر فضیلت را می‌آموزند و اگر خدای ناکرده رذائل اخلاقی در رفتار والدین جاری شود، همان رفتار برای فرزندان امر عادی و الگویی نادرست خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه حرمت گرفتن و حرمت نگه‌داشتن زوجین از یکدیگر اساس شخصیت‌سازی فرزندان است، افزود: هیچ انسانی بی‌نقص نیست جز معصومین (ع) و دیگران باید نقاط مثبت یکدیگر را برجسته کنند تا نقص‌ها تدریجاً برطرف شود.

حجت‌الاسلام غفوری سپس با استناد به روایات متعدد از پیامبر اکرم (ص)، به نقش رعایت احترام و آداب رفتاری میان زن و شوهر اشاره کرد و گفت: در روایت آمده است اگر بانویی تنها یک لیوان آب به دست همسرش بدهد، ثواب آن برای او از روزه‌داری یک‌سال و قیام شب بیشتر است. در مقابل هر جرعه‌ای که همسرش از آن آب بنوشد، خداوند شهری در بهشت برای او بنا می‌کند و شصت گناه او را می‌بخشد.

وی به حدیث دیگری اشاره کرد که پیامبر اسلام (ص) فرمود: هیچ زنی نیست که لباسی به دست همسرش دهد و او بپوشد، مگر آنکه خداوند در روز قیامت هفتاد خلعت بهشتی بر او می‌پوشاند که هر یک همچون شقایق‌های سرخ نعمان است و چهل حوریه نیز خدمتگزار او می‌شوند.

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه این اعمال ساده از نگاه انسان‌ها کوچک است اما نزد خداوند پاداشی عظیم دارد، خطاب به کسانی که به ظواهر عبادات می‌پردازند اما از اخلاق خانوادگی غافلند، گفت: کسی که ذکر و نماز مستحبی فراوان دارد اما حاضر نیست در خانه کوچک‌ترین احترام را به همسرش بگذارد، از مسیر حقیقی تربیت اسلامی عقب مانده است.

وی سپس به روایت معروفی اشاره کرد که در آن پیامبر (ص) همسری را که به شوهرش آرامش می‌دهد و او را در امور آخرت تشویق می‌کند، «کارگزار الهی» معرفی کرده و پاداش او را «نصف اجر شهید» دانسته است.

حجت الاسلام غفوری در پایان خطبه نخست گفت: محیط خانواده باید سرشار از محبت، احترام، ادب و آرامش باشد. اجر الهی برای این رفتارها فراتر از تصور ماست و خداوند بدون حساب و کتاب به چنین رفتارهایی پاداش می‌دهد.»

امام جمعه کرمانشاه خطبه دوم را نیز با دعوت به تقوا آغاز کرد و با اشاره به آیات ۸۹ و ۹۰ سوره نمل اظهار داشت: کسی که با حسنه و کار نیک به محضر خداوند برود، پاداشی بسیار بهتر دریافت خواهد کرد و از سختی‌های قیامت در امان است؛ اما آنان که با معصیت و گناه وارد محشر شوند، با صورت در آتش انداخته می‌شوند و به آنان گفته می‌شود این همان اعمالی است که خود انجام داده‌اید.

وی با انتقاد از برخی معاصی در جامعه افزود: عده‌ای امروز مشغول ساختن جهنم برای خود هستند؛ خدا به داد انسان برسد اگر اهل رعایت نباشد.

میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و بازخوانی مقام زن

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد حضرت زهرا (س) و نام‌گذاری این روز به عنوان «روز زن و روز مادر»، این مناسبت را تبریک گفت و همسران و مادران شهدا را «نمادهای برجسته فداکاری و قداست در جامعه اسلامی» توصیف کرد.

وی با یادآوری تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت بازخوانی جایگاه زن در اسلام افزود: اگر زنان جهان بدانند که اسلام درباره مقام زن چه می‌گوید، گرایش عمومی به اسلام شکل خواهد گرفت؛ زیرا امروز نظام سرمایه‌داری غرب با نام آزادی، شخصیت و منزلت زن را لگدمال کرده است و زنان بسیاری این درد را احساس می‌کنند اما صدای آنها در فضای مسموم رسانه‌ای شنیده نمی‌شود.

وی نقش رسانه‌ها، استادان دانشگاه، خطبا و نویسندگان را در تبیین این حقیقت بسیار مهم دانست و گفت: تبیین این موضوع رسالتی همگانی است و باید جایگاه زن در اندیشه اسلامی به‌درستی برای نسل امروز و جهانیان معرفی شود.

یاد امام خمینی (ره)، شهدا و اهمیت روز دانشجو

حجت الاسلام غفوری سپس با اشاره به سالروز میلاد امام خمینی (ره) گفت: ما همه عزت و عظمت امروز خود را مدیون امام راحل هستیم؛ شخصیتی که در بالاترین سطح ممکن وظیفه‌اش را در قبال اسلام و امت انجام داد.

وی همچنین سالروز شهادت آیت‌الله دستغیب و همه شهدای محراب و دفاع مقدس را گرامی داشت.

در ادامه، امام جمعه کرمانشاه با اشاره به ۱۶ آذر و روز دانشجو، اهمیت این مناسبت را یادآور شد و گفت: انقلاب اسلامی زمینه‌ای فراهم کرد که جوانان مستعد بتوانند در مراکز علمی تحصیل کنند. پیش از انقلاب، کرمانشاه تنها یک دانشسرا داشت اما امروز چندین مرکز علمی با هزاران دانشجو در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند.»

وی به پیشرفت علمی ایران اشاره کرد و افزود: امروز دانشمندان ما در بسیاری از رشته‌ها در رده‌های نخست جهان قرار دارند و این افتخارات ثمره تربیت نسل دانشجو در تراز انقلاب اسلامی است؛ دانشجویی که ایمان، علم، سیاست‌ورزی، نقد مشفقانه و دغدغه امت اسلامی را با هم جمع کرده است.»

امام جمعه کرمانشاه روز ۱۶ آذر را یادآور «شهادت سه دانشجوی معترض به حضور مقام آمریکایی پس از کودتای ۲۸ مرداد» دانست و گفت: دانشجوی امروز باید تاریخ را بداند و بداند که این روز نماد بیداری و ایستادگی در برابر ظلم است.