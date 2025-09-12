به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در مراسم نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع برگزار شد، در دو خطبه مفصل به مسائل تربیتی خانواده و نیز اوضاع منطقه و توطئه‌های استکبار و رژیم صهیونیستی پرداخت.

در خطبه اول، امام جمعه کرمانشاه ابتدا با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تعلیم و تربیت را وظیفه بنیادی خانواده خواند و گفت: اساس تربیت را خانواده تشکیل می‌دهد و خانواده از طریق ازدواج مشروع و بر اساس حکم الهی شکل می‌گیرد؛ این خانواده گرم‌ترین کانون برای تربیت نسل آینده است.

وی افزود: پدر و مادر باید منشأ مودت، دوستی و محبت باشند و این محبت باید آشکار و عینی باشد — نه محبت پنهان در مکنونات قلبی — و فرمودند که بوسیدن، تکریم و اظهار محبت به فرزندان و همسران ازجمله وظایف اخلاقی خانواده است.

حجت الاسلام غفوری تأکید کرد: هرچند «محبت» در خانواده سقف مشخصی ندارد و باید گسترده باشد، اما یک خط قرمز وجود دارد: هرگونه محبتی که انسان را از یاد خدا و اطاعت الهی باز دارد جایز نیست.

وی با نقل آیه و روایاتی هشدار داد: اموال و اولاد نباید انسان را از ذکرالله و راهِ الهی غافل کند و افزود: اگر کسی به خاطر رفاه یا خواسته‌های فرزند یا به‌بهانه محبت، مرتکب معصیت شود، خسران دنیا و آخرت او قطعی است.

امام جمعه کرمانشاه با استناد به روایت ابن‌مسعود از پیامبر (ص) این‌گونه محبت‌های ناسالم را شدیداً نکوهش کرد و از خانواده‌ها خواست محبتِ الهی را محور قرار دهند تا تربیتِ صحیح فرزندان تضمین شود.

در ادامه خطبه اول، حجت الاسلام غفوری با اشاره به اهمیت یاد خدا و یادآوری روز قیامت و محدودیت هر فرد در روز حساب، تصریح کرد: جز شهدا، کسی توان انجام کار برای دیگری در آن روز را ندارد؛ بنابراین انسان باید از امروز خود را برای خدا حفظ و خانواده را در مسیر اطاعت تربیت کند.

در خطبه دوم، امام جمعه کرمانشاه به تحولات منطقه و نقش رژیم صهیونیستی پرداخت و با تأکید بر سابقه جنایات این رژیم گفت: تاریخ معاصر نشان داده است که این رژیم به هیچ حد و مرزی پایبند نیست و با تکیه بر حمایت آمریکا و غرب، دست به جنایات هولناک علیه مردم بی‌دفاع زده است.

وی با یادآوری وقایع تلخِ گذشته از جمله کشتارهای اردوگاه‌هایی همچون صبرا و شتیلا، رفتار رژیم اشغالگر را لکه ننگی دائمی در کارنامه آن خواند و افزود: حتی قراردادهای سازش و زمین گذاشتن سلاح نیز مانع از وقوع خیانت و جنایت از سوی اشغالگران نشد.

امام جمعه کرمانشاه حمله اخیر به برخی کشورها و اعلام طرح «اسرائیل بزرگ» توسط برخی مقامات صهیونیستی را نمونه‌ای از «افسارگسیختگی و توسعه‌طلبی» دانست و گفت: این رخدادها برای دولت‌ها و ملت‌ها حکم بیدارباش را دارد؛ کسانی که هنوز رخدادها را انکار یا مواضع سخیف و بی‌ربط می‌گیرند، به گفته او از درک عمق قضایا عاجزند.

وی حرکت‌های بین‌المللی همدردی با مردم غزه، ازجمله حضور قایق‌ها و کشتی‌ها از ملیت‌های مختلف را نمونه‌ای از بیداری جهانی خواند که نتیجه مستقیم جنایات رژیم صهیونیستی است و یادآور شد: این بیداری در آینده نزدیک به فروپاشی و زوال این رژیم خواهد انجامید.

حجت الاسلام غفوری همچنین درباره سیاست‌های دشمن در قبال ایران هشدار داد: امروز یک جنگ ترکیبی «نه جنگ و نه صلح» بر کشور تحمیل شده تا اقتصاد و روان جامعه را فلج کند و روح امید را از مردم بگیرد.

وی توضیح داد: دشمن تلاش می‌کند ذهن‌ها را متزلزل کند و با شایعه‌پراکنی و عملیات روانی، مردم را دچار ترس و سردرگمی سازد؛ اما جمهوری اسلامی با قدرت دفاعی و دیپلماسی فعال آماده پاسخگویی است و دستگاه‌های مسئول باید با اقدام عملی فضای کشور را از این برزخ تحمیلی خارج کنند.

در بخش دیگری از خطبه دوم، امام جمعه کرمانشاه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت اشاره و از ضرورت تحقق سه سیاست کلیدی سخن گفت: احیای واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل، تأمین به‌موقع و مطمئن کالاهای اساسی و رقابتی‌سازی واردات برای شکستن انحصارها و ایجاد ثبات قیمتی در بازار.

وی افزود: ایجاد انضباط در بازار، ذخیره‌سازی گاز برای زمستان و حل مسئله مسکن از دیگر اولویت‌هایی است که باید با همت دولت و همراهی مدیران استانی و ملی دنبال شود تا کشور از دام «نه جنگ و نه صلح» عبور کند و به سمت رشد و پیشرفت حرکت نماید.

حجت‌الاسلام غفوری در پایان خطبه‌ها بار دیگر نمازگزاران را به تقوا و عمل مخلصانه دعوت کرد، برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) دعا نمود و از خداوند رفع مشکلات معیشتی، سلامتی مجروحان و جانبازان، و نصرت مظلومان را خواستار شد و با دعا برای نابودی رژیم صهیونیستی و کوتاه شدن شر آمریکا برای مردم منطقه، نماز جمعه این