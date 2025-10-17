امام جمعه کرمانشاه: آمریکا شریک جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن دعوت همگان به رعایت تقوای الهی در همه لحظات زندگی، به موضوع تربیت اسلامی در خانواده پرداخت و گفت: اساس تربیت فرزند در بستر خانواده شکل می‌گیرد و اسلام برای رشد فرزندان صالح، محیطی آکنده از رحمت، مودت و اخلاق حسنه را توصیه کرده است.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) افزود: مرد مؤمن در زندگی خانوادگی به سه خصلت نیاز دارد؛ معاشرت زیبا با خانواده، گشاده‌دستی همراه با تقدیر، و غیرت نسبت به حفظ ناموس. این صفات پایه‌های استواری خانواده و سلامت جامعه را تشکیل می‌دهند.

امام جمعه کرمانشاه ادامه داد: معاشرت نیکو یعنی اعضای خانواده از بودن در کنار یکدیگر احساس آرامش و لذت کنند. پدر خانواده باید زندگی را به گونه‌ای اداره کند که محیط خانه مأمن محبت و مودت باشد. همچنین گشاده‌دستی به معنای اسراف و تبذیر نیست، بلکه خرج کردن به اندازه توان و بدون بخل است.

حجت‌الاسلام غفوری در تبیین معنای غیرت دینی تصریح کرد: مرد مؤمن باید نسبت به حفظ ناموس خود حساس و مراقب باشد تا محیط خانواده در برابر آلودگی‌های اجتماعی مصون بماند. امروز یکی از جلوه‌های تضعیف غیرت در جامعه، گسترش پدیده کشف حجاب و بی‌عفتی است.

وی با ابراز تأسف از ترویج این پدیده گفت: متأسفانه برخی از افراد با تحریک دشمنان اسلام و حتی با دریافت پول از صهیونیست‌ها، مأموریت دارند با رفتارهای هنجارشکنانه عفت عمومی را خدشه‌دار کنند، در حالی‌که رعایت حجاب واجب الهی و از فرامین قطعی دین و وصایای شهداست.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه تأکید کرد: کسانی که مدعی محبت اهل‌بیت (ع) هستند اما واجبات الهی از جمله حجاب را علناً زیر پا می‌گذارند، در واقع در مسیر شیطان گام برمی‌دارند و باید بدانند دوستی با اهل‌بیت با ترک واجبات سازگار نیست.

وی در بخش دوم خطبه‌ها با اشاره به روز نسل‌کشی کودکان و زنان فلسطینی گفت: امروز بیش از دو سال از آغاز عملیات طوفان الاقصی می‌گذرد و رژیم صهیونیستی همچنان به نسل‌کشی مردم مظلوم غزه ادامه می‌دهد. بیش از شصت‌هزار شهید، از جمله هزاران کودک و زن، حاصل جنایات رژیمی است که مدعی انسانیت است.

حجت‌الاسلام غفوری با انتقاد شدید از سیاست‌های آمریکا اظهار داشت: تمام این جنایات با تأیید مستقیم آمریکا و شخص رئیس‌جمهور این کشور انجام گرفته است. بمباران‌های فسفری و حملات وحشیانه با حمایت پنتاگون و ناتو صورت گرفت و اکنون همان دولت جنایتکار تلاش دارد آتش‌بس را به نام خود تمام کند.

وی ادامه داد: دشمنان اسلام، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، در حالی ادعای پیروزی دارند که در هیچ‌یک از اهداف خود موفق نشده‌اند؛ نه توانستند حماس را نابود کنند و نه مردم غزه را به کوچ اجباری وادارند. مقاومت فلسطین با ایمان و استقامت پیروز میدان شد.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: امروز جهان شاهد بیداری ملت‌ها و انزوای صهیونیسم است. خیزش عظیم مردم در سراسر جهان علیه رژیم کودک‌کش اسرائیل بی‌سابقه است و این موج جهانی، نتیجه خون‌های پاک و مقاومت مظلومان غزه است.

وی با اشاره به تلاش‌های مذبوحانه آمریکا برای تحمیل شرایط خود بر کشورهای منطقه افزود: رئیس‌جمهور آمریکا با وقاحت و بی‌شرمی، حتی ملت ایران را تهدید می‌کند و از رئیس‌جمهور ما می‌خواهد رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد، در حالی‌که این رؤیای باطل را با خود به گور خواهد برد.

حجت‌الاسلام غفوری خاطرنشان کرد: ملت ایران که صدها هزار شهید در راه اسلام و استقلال تقدیم کرده است، هرگز تسلیم ذلت و خواری نخواهد شد و عزت خود را با اطاعت از خدا و پیروی از رهبری حفظ می‌کند.

وی با تجلیل از یاد و خاطره شهید آیت‌الله حاج آقا مصطفی خمینی و شهدای انقلاب گفت: ملت ایران راه شهدا را ادامه می‌دهد و در مسیر اعتلای اسلام، استقلال کشور و تحقق وعده الهی مبنی بر یاری دین خدا ثابت‌قدم خواهد ماند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که خداوند فرموده است «وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ یَنْصُرُهُ»، پیروزی نهایی از آنِ اهل ایمان است و ملت ایران با استقامت و ایمان، زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) خواهد شد.