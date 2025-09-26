  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

محبت خانوادگی باید همراه با تقوا باشد

محبت خانوادگی باید همراه با تقوا باشد

کرمانشاه - امام‌جمعه کرمانشاه گفت: محبت در خانواده ضروری است اما اگر به حدی برسد که انسان را به معصیت بکشاند، تبدیل به مفسده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تقوای الهی، موضوعات متعددی را درباره تربیت خانوادگی، الگوی رفتار دینی، پاسداشت یاد شهدا و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح کرد.

امام‌جمعه کرمانشاه در آغاز سخنان خود با دعوت مؤمنان به تقوای الهی گفت که تربیت اسلامی از بستر خانواده آغاز می‌شود و خانواده باید کانون رحمت، مودت و محبت باشد؛ اما این محبت نباید به‌گونه‌ای افراطی شود که انسان را از حدود الهی و وظایف دینی و اجتماعی بازدارد.

به‌گفته وی، محبت زوجین و پدر و مادر نسبت به فرزندان باید فراگیر و همراه با عقلانیت باشد؛ اما نه به‌حدی که انسان به خاطر عشق به خانواده مرتکب گناه شود.

حجت الاسلام غفوری برای روشن شدن موضوع به روایاتی از معصومان و اهل سنت اشاره کرد و افزود: پیامبر (ص) و اهل‌بیت در رفتار با خانواده مهربان‌ترین بودند، اما سفارش شده است که محبت خانوادگی مرز و حدی داشته باشد؛ امام‌علی (ع) نیز در نهج‌البلاغه تذکر داده‌اند که مشغولیتِ انسان نباید فقط و فقط خانواده شود تا آنجا که از عبادت، کسب روزی مشروع و وظایف اجتماعی بازبماند.

وی مثال‌هایی از محبت افراطی والدین و اثرات منفی آن بر فرد و جامعه نقل کرد و تأکید نمود که بدترین پدر کسی است که محبتش را تا حدی ببرد که موجب معصیت و خروج از مسیر دین شود و بدترین فرزند کسی است که در حق والدین کوتاهی کند و موجب قطع رحم شود.

در ادامه، امام‌جمعه کرمانشاه با یادآوری هفته دفاع مقدس و مناسبت‌های ملی و دینی، از ایثار و مقاومت رزمندگان یاد کرد و به‌طور ویژه به رشادت‌های مردم گیلان‌غرب اشاره نمود؛ به گفته غفوری، مردم آن دیار با دلاوری در برابر لشکر زرهی دشمن ایستادند و الگوهای شجاعت و مقاومت آفریدند. وی همچنین فداکاری بانوان مقاوم منطقه نیز ستایش کرد و تصریح نمود که تاریخ ایستادگی آنان را ثبت خواهد کرد.

حجت السلام غفوری در بخش دیگری از خطبه‌ها به تحولات منطقه و توطئه‌های بین‌المللی پرداخت و درباره تلاش‌های دشمنان برای بازگرداندن سازوکارهایی مانند «مکانیسم ماشه» هشدار داد و با توجه اینکه این‌گونه اقدامات بیشتر حالت جنگ روانی دارد و افزود: دشمنان خیال نکنند با فشار رسانه‌ای یا تحریم می‌توانند ملت را از مسیر مقاومت و پیشرفت بازدارند؛ تجربه جنگ دوازده‌روزه و صحنه‌های دیگر نشان داده است که ملت ما متحد و مقاوم است.

امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به نقش قدرت‌های بزرگی چون روسیه و چین در عرصه بین‌الملل، تأکید کرد: جمهوری اسلامی می‌تواند روابط اقتصادی و تجاری خود را با شبکه شرکا و همسایگان حفظ و توسعه دهد و تحریم‌های یک‌جانبه نتواند مسیر کشور را متوقف کند.

حجت الاسلام غفوری همچنین با اشاره به دستاوردهای علمی و ورزشی کشور گفت: نتایج درخشان دانش‌آموزان و ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی نمادی از توانمندی ملی است و این موفقیت‌ها باید موجب امید و اتحاد ملی شود. وی افزود که تلاش‌های دیپلماسی دولت در سطوح بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید فشارها قابل تحسین است اما ملت نیز بیدار و هوشیار باقی خواهد ماند.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، امام‌جمعه کرمانشاه مناسبت‌های مذهبی پیش‌رو از جمله ولادت امام عسکری (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را تبریک گفت و از مردم و مراکز دینی خواست مراسم و برنامه‌های شایسته‌ای تدارک ببینند. وی همچنین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله را گرامی داشت و بیان کرد که میراث و خدمات او برای دنیای اسلام یک «ثروت» است که باقی می‌ماند و می‌تواند در تحولات منطقه اثرگذار باشد.

حجت الاسلام غفوری در پایان خطبه با دعا برای رهبری، ملت و خانواده‌های شهدا و مجروحان، از خداوند خواست توفیق عمل و استقامت عطا کند و بار دیگر نمازگزاران را به تقوای الهی فراخواند. وی همچنین از عموم مردم خواست در این ایام با حضور در مساجد و هیئات، برنامه‌های دینی و فرهنگی را پررنگ کنند و به اهمیت اتحاد ملی و پشتیبانی از فرزندان کشور در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی تأکید ورزید.

کد خبر 6602357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها