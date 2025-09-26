محبت خانوادگی باید همراه با تقوا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تقوای الهی، موضوعات متعددی را درباره تربیت خانوادگی، الگوی رفتار دینی، پاسداشت یاد شهدا و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تشریح کرد.

امام‌جمعه کرمانشاه در آغاز سخنان خود با دعوت مؤمنان به تقوای الهی گفت که تربیت اسلامی از بستر خانواده آغاز می‌شود و خانواده باید کانون رحمت، مودت و محبت باشد؛ اما این محبت نباید به‌گونه‌ای افراطی شود که انسان را از حدود الهی و وظایف دینی و اجتماعی بازدارد.



به‌گفته وی، محبت زوجین و پدر و مادر نسبت به فرزندان باید فراگیر و همراه با عقلانیت باشد؛ اما نه به‌حدی که انسان به خاطر عشق به خانواده مرتکب گناه شود.

حجت الاسلام غفوری برای روشن شدن موضوع به روایاتی از معصومان و اهل سنت اشاره کرد و افزود: پیامبر (ص) و اهل‌بیت در رفتار با خانواده مهربان‌ترین بودند، اما سفارش شده است که محبت خانوادگی مرز و حدی داشته باشد؛ امام‌علی (ع) نیز در نهج‌البلاغه تذکر داده‌اند که مشغولیتِ انسان نباید فقط و فقط خانواده شود تا آنجا که از عبادت، کسب روزی مشروع و وظایف اجتماعی بازبماند.



وی مثال‌هایی از محبت افراطی والدین و اثرات منفی آن بر فرد و جامعه نقل کرد و تأکید نمود که بدترین پدر کسی است که محبتش را تا حدی ببرد که موجب معصیت و خروج از مسیر دین شود و بدترین فرزند کسی است که در حق والدین کوتاهی کند و موجب قطع رحم شود.

در ادامه، امام‌جمعه کرمانشاه با یادآوری هفته دفاع مقدس و مناسبت‌های ملی و دینی، از ایثار و مقاومت رزمندگان یاد کرد و به‌طور ویژه به رشادت‌های مردم گیلان‌غرب اشاره نمود؛ به گفته غفوری، مردم آن دیار با دلاوری در برابر لشکر زرهی دشمن ایستادند و الگوهای شجاعت و مقاومت آفریدند. وی همچنین فداکاری بانوان مقاوم منطقه نیز ستایش کرد و تصریح نمود که تاریخ ایستادگی آنان را ثبت خواهد کرد.

حجت السلام غفوری در بخش دیگری از خطبه‌ها به تحولات منطقه و توطئه‌های بین‌المللی پرداخت و درباره تلاش‌های دشمنان برای بازگرداندن سازوکارهایی مانند «مکانیسم ماشه» هشدار داد و با توجه اینکه این‌گونه اقدامات بیشتر حالت جنگ روانی دارد و افزود: دشمنان خیال نکنند با فشار رسانه‌ای یا تحریم می‌توانند ملت را از مسیر مقاومت و پیشرفت بازدارند؛ تجربه جنگ دوازده‌روزه و صحنه‌های دیگر نشان داده است که ملت ما متحد و مقاوم است.



امام‌جمعه کرمانشاه با اشاره به نقش قدرت‌های بزرگی چون روسیه و چین در عرصه بین‌الملل، تأکید کرد: جمهوری اسلامی می‌تواند روابط اقتصادی و تجاری خود را با شبکه شرکا و همسایگان حفظ و توسعه دهد و تحریم‌های یک‌جانبه نتواند مسیر کشور را متوقف کند.

حجت الاسلام غفوری همچنین با اشاره به دستاوردهای علمی و ورزشی کشور گفت: نتایج درخشان دانش‌آموزان و ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی نمادی از توانمندی ملی است و این موفقیت‌ها باید موجب امید و اتحاد ملی شود. وی افزود که تلاش‌های دیپلماسی دولت در سطوح بین‌المللی برای جلوگیری از تشدید فشارها قابل تحسین است اما ملت نیز بیدار و هوشیار باقی خواهد ماند.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، امام‌جمعه کرمانشاه مناسبت‌های مذهبی پیش‌رو از جمله ولادت امام عسکری (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) را تبریک گفت و از مردم و مراکز دینی خواست مراسم و برنامه‌های شایسته‌ای تدارک ببینند. وی همچنین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله را گرامی داشت و بیان کرد که میراث و خدمات او برای دنیای اسلام یک «ثروت» است که باقی می‌ماند و می‌تواند در تحولات منطقه اثرگذار باشد.

حجت الاسلام غفوری در پایان خطبه با دعا برای رهبری، ملت و خانواده‌های شهدا و مجروحان، از خداوند خواست توفیق عمل و استقامت عطا کند و بار دیگر نمازگزاران را به تقوای الهی فراخواند. وی همچنین از عموم مردم خواست در این ایام با حضور در مساجد و هیئات، برنامه‌های دینی و فرهنگی را پررنگ کنند و به اهمیت اتحاد ملی و پشتیبانی از فرزندان کشور در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی تأکید ورزید.