به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین حادثه که صبح امروز در مسیر اتوبان طولا و روبه‌روی سنگ آدینه رخ داد، بر اثر برخورد شدید یک دستگاه خودروی تک‌کابین با یک تریلی، جوانی به نام مسعود زرنگ فرزند احمد زرنگ جان خود را از دست داد. علت دقیق این سانحه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

در حادثه‌ای دیگر که ساعاتی بعد در شهرک گلزار روستای طولا قشم رخ داد، یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو در حیاط یک منزل مسکونی دچار آتش‌سوزی شدند.

پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی، شعله‌های آتش موجب سوختن کامل وسایل نقلیه و تبدیل آن‌ها به خاکستر شد.

بررسی علت وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان در حال انجام است.