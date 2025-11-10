هاشمی: باید در برخی از مواد برنامه هفتم بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران در ارزیابی جلسه امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، گفت: تدبیر بسیار خوبی بود که بعد از گذشت یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، این فرصت فراهم شد تا با حضور نمایندگان مردم، درباره مواردی که پیشرفت داشتهاند و میزان تحقق آنها گفتگو کنیم. همچنین، بتوانیم موانعی را که در مسیر اجرای برخی از بندها و مواد وجود دارد، متناسب با مأموریت وزارتخانههای مختلف بررسی کنیم.
وی ادامه داد: البته، بعضی از مشکلات شکلی و متنی هستند. برای مثال، اگر بخواهم بهطور مشخص به حوزه مأموریت وزارت ارتباطات اشاره کنم، در مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۶ قانون درباره توسعه فیبر نوری در کشور صحبت شده است. در یک بند، تأکید شده که باید امکان اتصال ۲۰ میلیون خانوار فراهم شود، اما در بخش دیگری، این عدد ۲۵ میلیون خانوار ذکر شده است. این تفاوت نشان میدهد که حتی در برخی از مواد، اشکالات شکلی و ناهماهنگیهای عددی نیز وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: اما عمده چالشهایی که ما درباره آنها صحبت کردیم، به مسائل تأمین مالی، سرمایهگذاری خارجی، نحوه تخصیص ارز و محدودیتهای ناشی از تحریمها بازمیگردد. طبیعتاً با توجه به افقی که در برنامه هفتم ترسیم شده، برخی از مواد نیازمند بازنگری هستند. این بازنگری هم تنها از مسیر گفتگو و تعامل سازنده برای یافتن راهکارهای عملی و مؤثر امکانپذیر است. به نظرم فضای جلسه امروز، فضایی سازنده و مفید بود.
هاشمی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه درباره موضوع فیبر نوری در برخی از مناطق تهران، با وجود درخواستهای مکرر مردم، هنوز اقدامات اجرایی انجام نشده است، گفت: علت این موضوع به مسئله مجوز حفاری در کلانشهرها بازمیگردد. در مناطقی که تعامل مؤثرتری با شهرداریها صورت گرفته، روند حفاریها بهتر پیش رفته و بهطور طبیعی امکان پوشش بیشتر خانوارها فراهم شده است؛ در نتیجه، اپراتورها توانستهاند سریعتر پاسخگوی نیاز مردم باشند.
وی بیان کرد: البته در برخی نقاط، این تعامل به معنای واقعی و عمیق خود شکل نگرفته است. ما فردا میزبان زاکانی، شهردار تهران در وزارت ارتباطات خواهیم بود تا در این زمینه جمعبندی نهایی انجام دهیم و انشاءالله بتوانیم در اجرای پروژه فیبر نوری تهران، شتاب بیشتری بگیریم.
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