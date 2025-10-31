شریفی: با ۱۰ نفره شدن فشار زیادی تحمل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی شامگاه جمعه پس از پایان دیدار برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره شرایط سخت بازی و عملکرد تیمش توضیحاتی ارائه داد. وی اظهار کرد: واقعیت این است که بازی خیلی سنگینی بود، چون از دقیقه ۶۰ بازی ۱۰ نفره شدیم و فشار زیادی رو تحمل کردیم. اما خدا را شکر بچه‌ها عملکرد خوبی داشتند و به نظر من ما مستحق پیروزی بودیم.

شریفی با اشاره به صحنه‌ای از بازی گفت: وقتی وارد زمین شدم در یک صحنه علی نعمتی که دوست خود من هست با تمام وجودش زیر پای من رفت، داور هم کنار صحنه بود ولی بازی فوتبال است و نمی‌توانم زیاد اعتراض کنم.

وی درباره داوری افزود: مدیرعامل تیم ما معترض بود و معتقد بود داوری بازی را مساوی کرد اما به دیدگاه من، داور هم مثل بازیکن ممکن است اشتباه کند. این چیزی است که نباید زیاد به آن گیر داد، من نظری خاصی درباره داوری ندارم.

شریفی در پایان با اشاره به شرایط سخت تیم گفت: ما دو روز اعتصاب داشتیم و با این حال، بچه‌ها با تمام وجود بازی کردند.