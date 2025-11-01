محمدجواد ترابیان، کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان قم، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل‌های دقیق نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی، امروز شنبه آسمان استان قم صاف خواهد بود و تنها در برخی ساعات وزش باد به‌طور پراکنده در برخی مناطق مشاهده خواهد شد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در روز یک‌شنبه نیز شرایط مشابه امروز برقرار خواهد بود و آسمان قم صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد با شدت ملایم در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: در این دو روز، تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود و دما در حد معمول باقی خواهد ماند.

وی گفت: شرایط جوی برای انجام فعالیت‌های روزمره کاملاً مناسب خواهد بود و هیچ گونه پیش‌بینی خاصی مبنی بر وقوع پدیده‌های جوی شدید وجود ندارد.

بیشینه دمای قم امروز شنبه ۲۶ و کمینه دما نیز ۸ درجه سانتیگراد است.

سلفچگان نیز با بیشینه دمای ۲۳ درجه سانتیگراد خنک‌ترین منطقه استان قم است.