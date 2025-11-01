به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار صبح شنبه در نشست در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان با اشاره به نقش نسل‌های انقلاب و دفاع مقدس، تأکید کرد که این نسل‌ها با تلاش و مجاهدت خود، زمینه‌ساز تمدن‌سازی و تربیت دینی و اجتماعی جامعه شده‌اند.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه سربازان من در گهواره هستند، اظهار داشت: نسل متولد دهه ۴۰، با تربیت و فعالیت‌های فرهنگی و انقلابی، زمینه‌های آبادانی جامعه و تربیت نسل‌های بعدی را فراهم کردند و اثرات این تلاش‌ها در دهه‌های بعد، ملموس و الهام‌بخش بود.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق نسل جوان امروز و زیست‌بوم آنان، افزود: نسل کنونی با چالش‌های اقتصادی و فردی مواجه است و برای تربیت مؤثر آنان باید از ابزارهای نوین ارتباطی و فضای مجازی بهره گرفت. این امر علاوه بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی، امکان ارتباط مستقیم با نوجوانان در سطح بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.

وی همچنین به اهمیت جایگاه زن مسلمان در عرصه جهانی اشاره و تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، الگوی زن مسلمان را نه تنها برای ایران، بلکه برای مخاطبان بین‌المللی ترسیم کرده‌اند و نوجوانان و جوانان ما می‌توانند از این الگو برای تأثیرگذاری فرهنگی و تربیتی بهره ببرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر ضرورت آمادگی جامعه در برابر تهدیدات فرهنگی و امنیتی دشمن، گفت: جلسات شورای هماهنگی، مانند اتاق جنگ فرهنگی و اجتماعی عمل می‌کند تا با بررسی تهدیدات و پیش‌بینی اقدامات دشمن، راهبردهای مقابله‌ای تدوین شود. مثال‌های عملی همچون آماده‌باش خلبان‌های دشمن پیش از هر عملیات نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی دقیق است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ زمانی زمین خالی از حجت نیست و دین خدا فراموش نمی‌شود، اما وظیفه ماست که با شناخت دقیق نسل‌ها و بهره‌گیری از ابزارهای نوین، مسیر تربیت نسل‌های آینده و استمرار فرهنگ دینی و انقلابی را هموار کنیم.