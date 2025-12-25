به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد شریفتبار ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه دوره توانمندسازی هیئتهای نوجوانان و دانشآموزی که در دبیرستان پسرانه صدراد بابل برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که توفیق فعالیت در مسیر نشر معارف اهلبیت علیهمالسلام و جهاد تبیین را نصیب ما کرده است؛ نعمتی که نیازمند شکرگزاری و مسئولیتپذیری مضاعف است.
وی با بیان اینکه فعالان فرهنگی احیاکنندگان امر اهلبیت (ع) هستند، افزود: نخستین گام در مسیر مجاهدت فرهنگی، شناخت دقیق هویت فردی و صنفی است. هر کنشگر فرهنگی باید بداند در جغرافیای ظهور چه نقشی بر عهده دارد و بار مسئولیت خود را بهدرستی تعریف کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تفاوت «تلاش» و «جهاد» تصریح کرد: هر فعالیتی الزاماً جهاد محسوب نمیشود. جهاد فرهنگی زمانی معنا پیدا میکند که در نقطه تقابل با طراحیها و توطئههای دشمن قرار گیرد و مسیر اثرگذاری اجتماعی را تغییر دهد.
شریفتبار با تأکید بر ضرورت شناخت واقعبینانه نوجوان امروز گفت: نباید با تحلیلهای سطحی و کلیشهای از نسل جدید سخن گفت. رهبر معظم انقلاب نیز وجود شکاف نسلی عمیق را رد کردهاند و بر لزوم شناخت درست مختصات نوجوانان امروز تأکید دارند.
وی ادامه داد: مساجد و هیئتها در طول تاریخ انقلاب اسلامی، نقش کارخانههای انسانسازی را ایفا کردهاند و امروز نیز اگر برنامهها مبتنی بر الگوی فکری و تربیتی باشد و صرفاً به ظاهر فعالیتها بسنده نشود، میتوان نسل زمینهساز تمدن اسلامی را تربیت کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب خاطرنشان کرد: کانونهای معنویت و اخلاق، ستونهای اصلی چله دوم انقلاب هستند و هیئتهای نوجوان باید با نگاه تمدنی و هویتی، متناسب با این سند راهبردی، بازطراحی شوند.
وی در پایان با بیان اینکه تربیت نسل نوجوان، نعمتی بزرگ و امانتی الهی است، گفت: وقت و توان شما صرف ساختن آینده کشور و زمینهسازی ظهور میشود و باید با اخلاص، همت و افق روشن، این مسیر را ادامه دهیم تا ثمرات آن در جامعه ماندگار شود.
