به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هریسون فورد پیش از دریافت جایزه حفاظت از محیط زیست در موزه فیلد شیکاگو، در مصاحبه با گاردین به ترامپ به شدت تاخت و رئیس‌جمهور آمریکا را برای نادانی و جهل در قبال تغییرات اقلیمی و از بین بردن سیاست‌های اقلیمی دولت، به باد انتقاد گرفت.

فورد به این نشریه گفت: ترامپ هیچ سیاستی ندارد، او برمبنای هوس‌های خودش رفتار می‌کند و این مرا به شدت می‌ترساند. جهل، غرور، دروغ، خیانت. ترامپ دقیقاً می‌داند که ابزاری برای وضع موجود است و فقط پول درمی‌آورد، در حالی که دنیا دارد به جهنم می‌رود. باورنکردنی است. من جنایتکاری بزرگ‌تر از او در تاریخ نمی‌شناسم.

ماه پیش ترامپ در سازمان ملل متحد گفت که تغییرات اقلیمی «بزرگترین کلاهبرداری است که تاکنون در جهان انجام شده» و افزود: اگر از این کلاهبرداری سبز فرار نکنید، کشورتان شکست خواهد خورد. اگر می‌خواهید دوباره بزرگ شوید، به مرزهای قوی و منابع انرژی سنتی نیاز دارید.

گاردین نوشته است: ترامپ شروع به از بین بردن سیاست‌های حفاظت از آب و هوا و هوای پاک کرده، پروژه‌های انرژی پاک را متوقف کرده، از شرکت‌های نفت و گاز خواسته برای استخراج سوخت‌های فسیلی که کره زمین را بیش از حد گرم می‌کنند باز هم حفاری‌های بیشتر انجام دهند، صدها دانشمند را اخراج و کار آنها را حذف کرده و حتی اشاره به «تغییرات اقلیمی» و «انتشار گازهای گلخانه‌ای» را در داخل دولت ممنوع کرده است.

هریسون فورد بازیگر نمادین «جنگ ستارگان» و «ایندیانا جونز» درباره تغییرات اقلیمی و افزایش بلایای ناشی از تغییرات آب و هوایی گفت: می‌دانستم به اینجا می‌رسیم، من ۳۰ سال است که دارم درباره این چیزها حرف می‌زنم. هر چه از تغییرات اقلیمی گفتیم، به حقیقت پیوسته است. چرا همه این‌ها کافی نیست تا مردم را نگران کند؟ به دلیل وضع تثبیت‌شده موجود!

فورد همچنین درباره ترامپ افزود: او در حال از دست دادن جایگاه خود است زیرا هرچه می‌گوید دروغ است. من مطمئنم که می‌توانیم تغییرات اقلیمی را کاهش دهیم، می‌توانیم برای تغییر رفتارها، ایجاد فن‌آوری‌های جدید و تمرکز کامل‌تر بر اجرای آن سیاست‌ها، زمان بخریم. اما باید اراده سیاسی و کشف راه حل‌ها را توسعه دهیم تا درک کنیم قادر به تغییر هستیم. ما انسان‌ها فوق‌العاده سازگار و مبتکر هستیم. اگر روی یک مشکل تمرکز کنیم، می‌توانیم آن را حل کنیم.

این بازیگر ۸۳ ساله همچنین تأکید کرد که از بسیاری از چیزها در آمریکا ناامید شده است.

فورد گفت: ۴ سال ما را در برابر هم قرار داد و در همان حال دیکتاتورها و مستبدان سراسر جهان را در آغوش گرفت. ما این نیستیم. ما نیازی نداریم آمریکا را دوباره بزرگ کنیم. ما بزرگ هستیم، اما چیزی که نیاز داریم این است که دوباره با هم کار کنیم. چیزی که نیاز داریم رئیس جمهوری است که دوباره برای همه ما کار کند.