گلستان همواره در معرض تهدیدهای طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی ظهر شنبه در نشست شورای معاونان جمعیت هلال احمر گلستان که با حضور استاندار گلستان برگزار شد، اظهار کرد: با مجموعه اقداماتی که طی ماه‌های اخیر انجام شده، سطح آمادگی و سرعت واکنش نیروهای امدادی در استان رشد قابل توجهی پیدا کرده است.



وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان گلستان که آن را در زمره استان‌های حادثه‌خیز کشور قرار داده، افزود: بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده طی دو ماه گذشته نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت خیرین، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش توان پاسخگویی هلال‌احمر داشته است.



سلیمی با تأکید بر اینکه توان عملیاتی هلال‌احمر گلستان در مسیر ارتقا قرار دارد، گفت: بخشی از این تحول با ورود آمبولانس‌ها و خودروهای جدید محقق شد. ناوگان امدادی استان در ماه‌های اخیر با چندین دستگاه آمبولانس پیشرفته و خودروهای اتوماتیک نوسازی شد تا سرعت عملیات امداد و نجات به‌ویژه در محورهای برون‌شهری افزایش یابد.



وی از تجهیز گسترده انبارهای امدادی نیز خبر داد و افزود: ذخایر اقلام حیاتی همچون چادر، پتو، بسته‌های غذایی و کنسرو در سطح قابل توجهی افزایش یافته است تا در زمان وقوع حوادث، امکان پشتیبانی سریع‌تر و گسترده‌تر فراهم شود.



سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان به دیگر طرح‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی بخش فنی در ساختمان ستادی پس از سال‌ها توقف، اقدامی مهم در راستای ارائه خدمات درون‌استانی بود. این طرح با اعتباری چند میلیارد تومانی به بهره‌برداری رسید و موجب شد بسیاری از نیازهای فنی مددجویان بدون ارجاع به استان‌های دیگر برطرف شود.



وی همچنین از آغاز اجرای پروژه‌های انرژی پاک خبر داد و اظهار کرد: نصب پنل‌های خورشیدی در برخی پایگاه‌های امداد و نجات با هدف صرفه‌جویی و پایداری انرژی در دستور کار قرار گرفته است.



سلیمی افزود: با حمایت خیرین، تجهیزات امدادی متنوعی برای چند شهرستان تأمین و توزیع شده است. مشارکت داوطلبان و نیکوکاران، پشتوانه‌ای ارزشمند برای گسترش توان امدادی استان محسوب می‌شود.



وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی جمعیت، بیان کرد: آموزش ده‌ها هزار دانش‌آموز با هدف ارتقای آمادگی عمومی در برابر حوادث، بخشی از برنامه‌های جاری این جمعیت است. آگاهی‌بخشی به نسل نوجوان می‌تواند در آینده، جامعه‌ای مقاوم‌تر در برابر بحران‌ها ایجاد کند.



سرپرست هلال‌احمر گلستان ادامه داد: توسعه خدمات بهداشتی و درمانی نیز در دستور کار قرار دارد. واحدهای سیار دندان‌پزشکی و بسته‌های حمایتی فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار توزیع شده تا خدمات امدادی و اجتماعی به شکل متوازن به همه نقاط استان برسد.



وی ضمن قدردانی از همراهی استاندار و اعضای هیئت‌مدیره جمعیت هلال‌احمر استان گفت: هدف ما تنها افزایش تجهیزات نیست، بلکه می‌خواهیم با نوسازی ناوگان، تقویت آموزش و توسعه زیرساخت‌ها، ظرفیت استان را برای مدیریت هرگونه بحران ارتقا دهیم.



سلیمی تأکید کرد: گلستان به‌دلیل موقعیت خاص جغرافیایی همواره در معرض تهدیدهای طبیعی قرار دارد و تقویت زیرساخت‌های امدادی در این استان ضرورتی انکارناپذیر است. ما تلاش می‌کنیم تا با نگاه علمی، آینده‌نگر و با اتکا به مردم و خیرین، آماده‌ترین جمعیت هلال‌احمر کشور باشیم.

