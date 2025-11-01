به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل توانیر افزود: این رزمایش بزرگ‌ترین رزمایش برق کشور است و بیش از ۱۹ هزار مولد برق اضطراری در سراسر ایران در آن تحت ارزیابی قرار گرفتند. این رزمایش نماد اراده ملی برای استقلال و امنیت انرژی و نمایش قدرت تاب‌آوری ملت ایران و صنعت برق در برابر تهدیدهاست؛ رزمایشی که فراتر از یک مانور فنی بوده و در واقع، سپر دفاعی کشور به شمار می‌آید.

مدیرعامل توانیر با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در حوادث طبیعی گفت: در طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵، بیمارستان‌هایی که مولد برق داشتند توانستند خدمت‌رسانی خود را ادامه دهند، اما مراکزی که فاقد مولد یا دارای تجهیزات نصب‌شده در زیرزمین بودند، دچار مشکل شدند. پس از آن، دولت آمریکا نصب مولد اضطراری را برای همه مراکز حیاتی الزامی کرد. در ژاپن نیز پس از فاجعه نیروگاه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، ۵۰ میلیارد دلار برای نصب ۵۰ هزار مولد پشتیبان در مراکز حساس سرمایه‌گذاری شد. در جنگ اوکراین نیز بیش از ۱۵ هزار مولد اضطراری برای حفظ تداوم کارکرد شبکه برق به کار گرفته شد.

وی در تشریح روند برگزاری رزمایش‌ها در ایران گفت: از سال ۱۳۹۱ تاکنون، رزمایش‌های پدافند غیرعامل در صنعت برق در چهار مرحله اجرا شده است. در سال نخست تنها ۱۱ مرکز ارزیابی شدند، اما امسال بیش از ۱۹ هزار مرکز تحت ارزیابی و مانور قرار گرفتند. این نشان‌دهنده رشد چشمگیر آمادگی صنعت برق کشور است.

رجبی مشهدی با تأکید بر نقش حیاتی برق در شرایط بحران یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، هر جا که حادثه‌ای رخ داد، شبکه‌های برق در کوتاه‌ترین زمان بازسازی شدند و مردم کمترین اختلال را احساس کردند. امروز نیز همان روحیه جهادی در میان همکاران صنعت برق زنده است.

وی افزود: بر اساس ارزیابی‌ها، برخی از مراکز درمانی و نظامی همچنان نیازمند تقویت سامانه‌های اضطراری هستند. باید مولدهای پشتیبان همیشه آماده، مستقل، دارای سوخت مطمئن و نیروی انسانی آموزش‌دیده باشند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به ضرورت بومی‌سازی فناوری مولدهای اضطراری گفت: در یک برنامه پنج‌ساله می‌توانیم تولید داخلی مولدهای تا ۵۰۰ کیلووات، قطعات الکترونیکی و تجهیزات کم‌مصرف را توسعه دهیم و حتی به صادرات در این حوزه برسیم.

وی با اشاره به روند رشد مصرف برق افزود: سالانه یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق کشور افزوده می‌شود. برای پاسخ به این نیاز، مدیریت هوشمند مصرف و توسعه سامانه‌های کنترل از راه دور در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ دستگاه کنتور هوشمند نصب شده و این رقم تا سال آینده به دوازده میلیون خواهد رسید.

رجبی مشهدی همچنین از راه‌اندازی ۳۹ مرکز داده در شرکت‌های توزیع خبر داد و گفت: این مراکز مسئول پایش میدانی، کنترل مصرف و تذکر به مشترکان پرمصرف هستند تا همه مردم بتوانند به اندازه ضرورت از برق بهره‌مند باشند.

وی در پایان تأکید کرد: این رزمایش ملی، نمایش اقتدار صنعت برق جمهوری اسلامی ایران است. با همکاری وزارت نیرو، سازمان پدافند غیرعامل و دستگاه‌های اجرایی، امنیت انرژی کشور در سطحی بی‌نظیر تقویت شده است. این رزمایش یکتا و بی‌همتا، جلوه‌ای از تاب‌آوری و توان ملی ملت ایران در برابر هر تهدید است.