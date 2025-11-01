به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش زهرا کار با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی کشور گفت: هرگونه توسعه در نظام آموزش عالی، تنها زمانی مشروع و مؤثر است که مبنای آن آمایش سرزمین، نیازهای بازار کار و نیازهای واقعی جامعه باشد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای گسترش بی‌رویه تحصیلات تکمیلی افزود: توسعه کمی مقاطع تحصیلات تکمیلی در برخی رشته‌ها باید به‌طور کامل متوقف شود. در مقابل، توسعه سایر رشته‌ها تنها باید بر اساس آمایش سرزمین، نیازهای واقعی جامعه و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها صورت گیرد.

او توضیح داد: در دو دهه اخیر، ظرفیت‌های کارشناسی ارشد و دکتری به‌شدت افزایش یافته، اما این توسعه عمدتاً بدون توجه به نیاز بازار کار و توان علمی دانشگاه‌ها بوده است. پیامد این روند، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش شمار فارغ‌التحصیلان بیکار و تضعیف جایگاه علمی دانشگاه‌هاست.

زهرا کار ادامه داد: اینکه صرفاً به دلیل وجود گروه آموزشی یا حضور اعضای هیأت علمی، رشته‌های تحصیلات تکمیلی راه‌اندازی شود، یک اشتباه راهبردی و زیان‌رسان است که هم به کیفیت آموزش آسیب می‌زند و هم موجب افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: ادامه‌ی سیاست‌های فعلی می‌تواند اعتماد عمومی به آموزش عالی را خدشه‌دار کند. اگر می‌خواهیم دانشگاه‌ها به رسالت واقعی خود بازگردند، باید کیفیت را بر کمیت مقدم بداریم و پذیرش تحصیلات تکمیلی را متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملی ساماندهی کنیم.