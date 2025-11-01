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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

توسعه کمی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در برخی رشته‌ها باید متوقف شود

توسعه کمی در مقاطع تحصیلات تکمیلی در برخی رشته‌ها باید متوقف شود

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی گفت: توسعه کمی مقاطع تحصیلات تکمیلی در برخی رشته‌ها باید به‌طور کامل متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیانوش زهرا کار با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی کشور گفت: هرگونه توسعه در نظام آموزش عالی، تنها زمانی مشروع و مؤثر است که مبنای آن آمایش سرزمین، نیازهای بازار کار و نیازهای واقعی جامعه باشد.

وی با هشدار نسبت به پیامدهای گسترش بی‌رویه تحصیلات تکمیلی افزود: توسعه کمی مقاطع تحصیلات تکمیلی در برخی رشته‌ها باید به‌طور کامل متوقف شود. در مقابل، توسعه سایر رشته‌ها تنها باید بر اساس آمایش سرزمین، نیازهای واقعی جامعه و ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها صورت گیرد.

او توضیح داد: در دو دهه اخیر، ظرفیت‌های کارشناسی ارشد و دکتری به‌شدت افزایش یافته، اما این توسعه عمدتاً بدون توجه به نیاز بازار کار و توان علمی دانشگاه‌ها بوده است. پیامد این روند، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش شمار فارغ‌التحصیلان بیکار و تضعیف جایگاه علمی دانشگاه‌هاست.

زهرا کار ادامه داد: اینکه صرفاً به دلیل وجود گروه آموزشی یا حضور اعضای هیأت علمی، رشته‌های تحصیلات تکمیلی راه‌اندازی شود، یک اشتباه راهبردی و زیان‌رسان است که هم به کیفیت آموزش آسیب می‌زند و هم موجب افزایش بیکاری فارغ‌التحصیلان می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: ادامه‌ی سیاست‌های فعلی می‌تواند اعتماد عمومی به آموزش عالی را خدشه‌دار کند. اگر می‌خواهیم دانشگاه‌ها به رسالت واقعی خود بازگردند، باید کیفیت را بر کمیت مقدم بداریم و پذیرش تحصیلات تکمیلی را متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و ملی ساماندهی کنیم.

کد مطلب 6641465
زهرا سیفی

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