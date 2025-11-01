قریشی: خراسان جنوبی کمترین نرخ تورم در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی قریشی، بعداز ظهر شنبه در نشست خبری اظهار کرد: علی‌رغم شرایط دشوار اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها و مشکلات تأمین کالا، خراسان جنوبی توانسته است طی چهار ماه پیاپی، عنوان ارزان‌ترین استان کشور را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه در بهار ۱۴۰۳ خراسان جنوبی دومین استان گران کشور بود، افزود: الحمدلله امروز با همکاری مردم و تلاش مجموعه مدیران و دستگاه‌های اجرایی، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که چهار ماه متوالی، کمترین نرخ تورم کشور را داریم.

قریشی با قدردانی از فرهنگ بالای مردم خراسان جنوبی در مدیریت رفتار اقتصادی خود، گفت: در جریان نوسانات قیمتی و حتی در ایام جنگ ۱۲ روزه، مردم استان هیچ‌گونه خرید هیجانی نداشتند و در تنظیم بازار نهایت همکاری را نشان دادند و این رفتار نشان‌دهنده بلوغ و درک بالای اقتصادی مردم استان است.

وی از استاندار خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در ایجاد ثبات بازار یاد کرد و افزود: استاندار به‌صورت مستمر وضعیت بازار را رصد کرده و در سفر به شهرستان‌ها، شخصاً در بازارها حضور می‌یابند تا از نزدیک کمبودها و تغییرات قیمتی را بررسی کنند که این نظارت میدانی در کاهش التهاب بازار بسیار مؤثر بوده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین از زحمات اعضای کارگروه تنظیم بازار استان، از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، بازرسی و پلیس اقتصادی قدردانی کرد و افزود: این هم‌افزایی و همکاری باعث شده تا نظارت بر بازارها به‌صورت دقیق و پیوسته انجام شود.

قریشی با اشاره به میانگین تورم کشور گفت: در حالی که میانگین تورم در کشور طی یکی دو ماه اخیر افزایش داشته است، خراسان جنوبی توانسته با کنترل و نظارت مستمر، ثبات نسبی قیمت‌ها را حفظ کند، به‌ویژه در کالاهای اساسی شاهد کمترین نوسان در سطح استان بوده‌ایم.

وی افزود: در برخی اقلام نظیر برنج، گرچه در سطح ملی افزایش قیمت‌هایی گزارش شده است، اما در خراسان جنوبی این افزایش کنترل شده و تأمین کالا با همکاری دستگاه‌ها و تولیدکنندگان به‌خوبی انجام گرفته است.

قریشی در پایان تأکید کرد: دولت و مجموعه اقتصادی خراسان جنوبی تلاش دارند تا چرخه توزیع و نظارت را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که کالا با قیمت واقعی و منصفانه به دست مردم برسد.

وی بیان کرد: امیدواریم با ادامه این همکاری‌ها، شاهد ثبات پایدار در بازار و رفاه بیشتر مردم خواهیم بود.