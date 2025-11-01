  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

اقدام کلمبیا علیه آمریکا در سازمان ملل

اقدام کلمبیا علیه آمریکا در سازمان ملل

رئیس جمهور کلمبیا به منظور توقف حملات آمریکا به کشتی‌ها و قایق‌ها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، به سازمان ملل پیش‌نویسی ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پترو ساتچز، رئیس جمهور کلمبیا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، به حملات آمریکا به قایق‌ها و شناورها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر واکنش نشان داد.

رئیس جمهور کلمبیا در این خصوص نوشت: عملیات (آمریکا) در دریای کارائیب به نظر سازمان عفو بین‌الملل غیرقانونی است. نظر دولت‌ها و مردم کشورهای دریای کارائیب چیست؟ کلمبیا باید پیش‌نویسی به سازمان ملل به منظور توقف حملات (آمریکا) به دریای کارائیب و اقیانوس آرام ارائه نماید.

گفتنی است، ارتش آمریکا طی هفته‌های اخیر به دستور رئیس جمهور این کشور، شمار زیادی قایق و کشتی را در دریای کارائیب به بهانه واهی و بی اساس مبارزه با قاچاق مواد مخدر هدف قرار داده است.

کد مطلب 6641478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ترامپ سازمانهای بین المللی را حامیان تروریست میداند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها