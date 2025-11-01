اقدام کلمبیا علیه آمریکا در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، پترو ساتچز، رئیس جمهور کلمبیا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، به حملات آمریکا به قایق‌ها و شناورها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر واکنش نشان داد.

رئیس جمهور کلمبیا در این خصوص نوشت: عملیات (آمریکا) در دریای کارائیب به نظر سازمان عفو بین‌الملل غیرقانونی است. نظر دولت‌ها و مردم کشورهای دریای کارائیب چیست؟ کلمبیا باید پیش‌نویسی به سازمان ملل به منظور توقف حملات (آمریکا) به دریای کارائیب و اقیانوس آرام ارائه نماید.

گفتنی است، ارتش آمریکا طی هفته‌های اخیر به دستور رئیس جمهور این کشور، شمار زیادی قایق و کشتی را در دریای کارائیب به بهانه واهی و بی اساس مبارزه با قاچاق مواد مخدر هدف قرار داده است.