حوادث رانندگی قزوین ۲ کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان قزوین، بهرام زینلی اظهار داشت: در حادثه‌ای که روز گذشته در شهرستان آبیک اتفاق افتاد، یک دستگاه وانت نیسان با دو سرنشین و یک دستگاه سواری پراید در آزادراه قزوین ـ کرج با یک دستگاه کامیون کشنده ولوو برخورد کرد که در این حادثه راننده پراید مصدوم و سرنشین نیسان در محل وقوع تصادف جان سپرد.

این مسئول انتظامی افزود: کارشناس پلیس راه علت وقوع تصادف را بی‌احتیاطی راننده پراید در تغییر مسیر ناگهانی حین رانندگی اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: همچنین در حادثه دیگری در جاده بویین زهرا یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با دو سرنشین حوالی اردوگاه شهید رجایی واژگون که در این سانحه نیز راننده خودرو بر اثر شدت جراحات در دم فوت و سرنشین آن مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.

زینلی اضافه کرد: علت واژگونی خودرو، بی‌احتیاطی راننده در عدم توجه به جلو حین رانندگی اعلام شده است.

توقیف کامیون با ۸۰ نمره منفی در قزوین

رئیس پلیس راه استان قزوین اضافه کرد: مأموران پاسگاه پلیس راه قزوین ـ همدان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی و استعلام مأموران مشخص شد که خودرو بیش از ۱۵ تن اضافه‌بار داشته و به علت تکرار ارتکاب تخلفات رانندگی دارای ۷۲ نمره منفی است که هشت نمره منفی دیگر مشمول گواهینامه وی شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین گفت: گواهینامه راننده متخلف کامیون با ۸۰ نمره منفی مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی به مدت سه ماه ضبط شد.

این مسئول انتظامی با اشاره به توقیف خودرو و نگهداری آن در حمل بار، به سازمان حمل و نقل پایانه‌های استان نیز اعلام شد.

کشف ۴ محموله کالای قاچاق به ارزش ۶۷۰ میلیون ریال در قزوین

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف چهار محموله کالای قاچاق به ارزش ۶۷۰ میلیون ریال در این استان خبر داد.

سلمان امیری با اشاره به میزان کالای کشف شده از سوی مأموران نیروی انتظامی استان قزوین اظهار کرد: در چند ماه گذشته چهار محموله کالای قاچاق به ارزش ۶۷۰ میلیون ریال در قزوین کشف شده است.

وی بیان کرد: در نخستین اقدام عملیاتی، روز گذشته، مأموران نیروی انتظامی شهرستان بویین‌زهرا حین کنترل خودروهای عبوری در سه‌راهی رودک این شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری پژو مشکوک شده و خودرو را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین اعلام کرد: مأموران نیروی انتظامی شهرستان بویین‌ زهرا ضمن بازرسی از خودروی متوقف شده تعداد ۴ هزار و ۴۸۸ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق را کشف و ضبط کرده و راننده این خودرو را دستگیر کردند.

امیری ادامه داد: همچنین مأموران پلیس آگاهی شهرستان تاکستان حین گشت‌زنی در آزادراه قزوین - زنجان یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند.

این مسئول تصریح کرد: طی بازرسی مأموران از این خودروها تعداد ۱۰۴ هزار عدد انواع قرص مسکن خارجی کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به کشف ۳ هزار و ۱۴۲ قلم لوازم بهداشتی خارجی از سوی پلیس آگاهی شهرستان قزوین اضافه کرد: این اقدام بخشی از فعالیت‌های پلیس شهرستان قزوین را تشکیل می‌دهد که موجب ارتقای امنیت اخلاقی و سلامت عموم جامعه شده است.

وی افزود: مأموران نیروی انتظامی شهرستان قزوین در کشف سیگار قاچاق نیز موفقیت‌هایی کسب کردند که ۶ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق از نمونه این امر است.

امیری یادآورشد: مجموع ریالی ارزش کالاهای کشف شده در شهرستان‌های مختلف استان قزوین بالغ بر ۶۷۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.