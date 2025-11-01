واژگونی کوئیک در لیردف جاسک یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه ساعت ۱۶:۴۸ خودروی سواری کوییک در حوالی روستای کاشی در ۳۰ کیلومتری شهر لیردف از توابع شهرستان جاسک واژگون شد.

در این حادثه یکی از سرنشینان خودرو در دم جان باخت و سرنشین دیگر مصدوم شد که توسط نیروهای امدادی پایگاه اورژانس لیردف به درمانگاه این شهر منتقل گردید.

به گفته اهالی منطقه کم‌عرض بودن جاده‌ها و سرعت بالای خودروها از مهم‌ترین دلایل وقوع چنین حوادثی در این محور است.

گفتنی است، بخش لیردف در شرقی‌ترین نقطه استان هرمزگان و در مسیر جاده جاسک به چابهار واقع شده و با مرکز استان بندرعباس ۴۷۰ کیلومتر فاصله دارد.