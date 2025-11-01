فرماندار پاوه: ۱۳ آبان یادآور ایستادگی ملت در برابر سلطه است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ستاد هماهنگی بزرگداشت روز ۱۳ آبان در پاوه عصر شنبه برگزار شد و فرزاد الماسی، فرماندار شهرستان، در این جلسه بر اهمیت یادآوری تاریخ این روز و آموزش نسل جدید درباره مقاومت ملت ایران در برابر سلطه خارجی تأکید کرد.

وی گفت: ۱۳ آبان نماد ایستادگی و آگاهی ملت ایران است؛ روزی که یادآور تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و شهادت دانش‌آموزان در سال ۵۷ است.

الماسی افزود که این رویدادها، نمونه‌هایی از هوشیاری مردم در برابر توطئه‌های خارجی و تلاش برای نابودی انقلاب نوپای اسلامی بودند و خاطرنشان کرد: با حضور فعال مردم و حمایت آن‌ها، انقلاب به پیروزی رسید و دشمنان نتوانستند اهداف خود را محقق کنند.

وی همچنین به ضرورت عدالت و رفع تبعیض در ارائه خدمات به مردم اشاره کرد و اظهار داشت: قوانین باید برای همه به یک اندازه اجرا شود و هیچ تبعیضی نباید در مسیر خدمات‌رسانی به مردم مشاهده شود. ضعف مدیریتی و نداشتن نظارت صحیح می‌تواند موجب نارضایتی شهروندان شود و مسئولان باید برای جلب رضایت مردم تلاش کنند.

فرماندار پاوه با تأکید بر غیرت و تعصب مردم ایران در دفاع از کشور گفت: ملت ما همواره در برابر تهدیدات خارجی مقاومت کرده و استقلال خود را حفظ کرده است. امروز وظیفه ماست با بهبود خدمت‌رسانی و رفع مشکلات، امید و رضایت مردم را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اهمیت حفظ دستاوردهای انقلاب افزود: شهدای دانش‌آموز، دانشجویان و دانشمندان هسته‌ای نقش مهمی در افتخارات ملی دارند و نسل جدید باید با این آموزه‌ها آشنا شود تا پاسدار واقعی ارزش‌ها و استقلال کشور باشند.

الماسی در پایان با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری مراسم ۱۳ آبان خواستار برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم با مشارکت گسترده مردم و نهادها شد و خاطرنشان کرد: گرامیداشت آئین‌های ملی و مذهبی مانند ۱۳ آبان، یادآوری است که ملت ایران تحت هیچ شرایطی زیر سلطه بیگانگان نخواهد رفت و همواره در مسیر استقلال و عزت کشور ایستاده است.