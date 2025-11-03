جزئیات قرارداد پنهانی پرسپولیس با سرمربی؛ ۱۰ میلیارد تومان محل بحث است

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای قرارداد وحید هاشمیان با باشگاه پرسپولیس، در هفته‌های اخیر یکی از پرحاشیه‌ترین موضوعات مدیریتی فوتبال ایران بوده است. در ظاهر، قرارداد سرمربی سابق سرخ‌ها با مبلغی در حدود ۱۵ میلیارد تومان در سازمان لیگ به ثبت رسیده؛ اما اسناد مالی نشان می‌دهد که رقم واقعی توافق بین طرفین، بسیار بالاتر از آن بوده و در حدود ۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

اختلاف بین رقم واقعی و پنهان

به‌دلیل محدودیت‌های مالی و قوانین سقف بودجه در سازمان لیگ، تنها بخش کوچکی از رقم قرارداد در سامانه رسمی به ثبت رسیده و باقی مبلغ به شکل‌های دیگری به هاشمیان تحت عنوان چک میان مدت پرداخت شده است. بخش اصلی پرداخت‌ها، شامل چند فقره چک بوده که به دستور باشگاه پرسپولیس صادر شده است که مجموع مبالغ پرداخت‌شده به این روش حدود ۳۵ میلیارد تومان بوده است.

پرداخت‌های انجام‌شده

از مجموع رقم ۵۰ میلیارد تومانی قرارداد، تا زمان قطع همکاری، بخش عمده‌ای از مبلغ توسط باشگاه پرداخت شده است. گفته می‌شود وحید هاشمیان تاکنون حدود ۴۰ میلیارد تومان از مبلغ توافق‌شده را به‌صورت نقدی و چک دریافت کرده است. با این حال، سرمربی پیشین پرسپولیس تأکید دارد که این رقم تنها بخشی از تعهد باشگاه بوده و طبق مفاد قرارداد، باید کل مبلغ تا آخرین ریال تسویه شود.

هاشمیان کوتاه نیامد

نحوه جدایی هاشمیان از پرسپولیس یکی از مهم‌ترین علت‌هایی است که سرمربی پیشین سرخ‌ها را از تصمیم مدیریت ناراحت کرده است تا آن را نوعی بی احترامی تلقی کرده و حالا می‌خواهد پای امضای خودش در برگه قرارداد مالی بایستد و طبق قانون تمام مبلغ قراردادش را طبق قانون نقل و انتقالاتی دریافت کند.

هاشمیان اما این استدلال را نمی‌پذیرد و با استناد به مفاد قرارداد اولیه و توافق‌های مکتوب، خواستار دریافت تمام مبلغ قرارداد یعنی ۵۰ میلیارد تومان است. او معتقد است که تمامی پرداخت‌ها باید بر اساس همان عدد نهایی انجام شود و حاضر نیست از ۱۰ میلیارد تومان باقیمانده صرف‌نظر کند.

پای ۱۰ میلیارد باقیمانده در میان است

برآیند این اتفاقات نشان می‌دهد که در حال حاضر، از رقم ۵۰ میلیارد تومانی قرارداد، حدود ۴۰ میلیارد تومان به هاشمیان پرداخت شده و ۱۰ میلیارد تومان دیگر همچنان باقی مانده است. این مبلغ حالا به نقطه اصلی اختلاف میان دو طرف تبدیل شده است. در حالی که باشگاه خود را از نظر قانونی متعهد به پرداخت بیشتر از رقم ثبت‌شده نمی‌داند، هاشمیان با اتکا به توافق‌نامه اولیه، مصر است که همه مبلغ را تا آخرین ریال دریافت کند. در هر صورت پرونده مالی میان پرسپولیس و وحید هاشمیان هنوز بسته نشده و به نظر می‌رسد در صورت عدم توافق نهایی، این اختلاف می‌تواند به کمیته تعیین وضعیت یا مراجع حقوقی بالاتر کشیده شود.