نسل z در مسیرحاج قاسم؛ برق غیرت در چشمان نوجوان امروز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در یکی از روزهای آبان ماه در حالی که ذهنم درگیر گزارش روز استکبار ستیزی بود؛ از حال عبور از خیابان طالقانی، چند دختر نوجوان جلوی من را می‌گیرند و می‌گویند خانم اجازه هست چند دقیقه‌ای وقت شما را بگیریم، می‌خواهیم با شما مصاحبه کنیم و در یک چالش ما شرکت کنید.

لبخندی می‌زنم و با خودم می گویم «خیاط در کوزه افتاد» و منِ خبرنگار سوژه مصاحبه شدم.

با روی باز می گویم بله مشکلی نیست و آن چند دختر نوجوان با اشتیاق تمام کلیپی را نشانم می‌دهند که از اقتدار موشکی ایران است و می‌گویند نظر شما را می‌خواهیم بدانیم.

طبیعی است برای من دهه شصتی که سال‌ها در عرصه خبر کار کرده پاسخ به این سوال سخت نیست و رو به دوربین این دختران با انگیزه می گویم: اگر امامقلی خان اسلحه و تجهیزات نداشت آیا می‌توانست پرتقالی‌ها را از خلیج فارس بیرون کند، اگر عباس میرزا اسلحه نداشت می‌توانست در برابر روس ایستادگی کند؟ طبیعی است که پاسخ خیر است و امروز هم این توان نظامی ما است که نمی‌گذارد دشمن طمع به کشور ما داشته باشد و اسرائیل بیش از ۱۲ روز نتواند در مقابل ما قد علم کند.

هدیه‌ای از نوجوانان تشکل دختران حاج قاسم

بی اغراق اشتیاق را در چشمان دختران نوجوان که هر سه دخترانی محجبه بودند، می‌دیدم. از من تشکر کردند و برای هدیه، تسبیح تربتی به من دادند. یکی از دختران تأکید کرد خانم این تسبیح واقعاً از کربلا است و من هم از صمیم دل قدردانی کردم.

این دختران، دختران تَشَکل «دختران حاج قاسم» بودند.

آری اینها نوجوانان همین سرزمین هستند. همین‌هایی که برخی آنان را نسل z می‌نامند از آرمان‌های دین و انقلاب دور می‌دانند. برداشت‌ها گاهی غلط است چرا که اینها نوجوانان استکبار ستیز ایرانی هستند که می‌توان آنان را در اردوهای راهیان نور و اعتکاف‌ها و … دید.

۱۳ آبان دو مناسبت دارد. یک مناسب روز دانش آموز است چرا که در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ تعدادی از دانش آموزان در تظاهرات علیه رژیم پهلوی به شهادت رسیدند و مناسبت دیگر هم تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان خط امام در سال ۵۸ است که نمادی از استکبار ستیزی ملت ایران است.

امروز این سوال مطرح می‌شود که آیا دانش آموزان و نوجوانان و جوانان امروز نیز به اندازه نوجوانان دوران انقلاب استکبار ستیز هستند یا نه.

نجمه قربانی که دانش آموز سال یازدهم است، در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: برخی این سوال را دارند که ایرانی‌ها چرا اینقدر با سیاستمداران آمریکایی دشمن هستند و تصور می‌کنند این دشمنی از روی تعصب و یا بی منطقی است.

چرایی استکبارستیزی ایرانیان از زبان یک نوجوان

وی بیان کرد: ما نیز در جواب می‌گوئیم کدام کشور ما را از نظر اقتصادی این اندازه تحریم کرده است، کدام کشور سردار عزیز ما را ترور کرده است، کدام کشور سفارت خود را تبدیل به لانه جاسوسی کرده است و کدام کشور از ضد انقلاب این اندازه حمایت می‌کند.

این دانش آموز خراسان جنوبی تأکید کرد: این استکبار ستیزی اگر به صورت منطقی برای نوجوانان توضیح داده شود بی شک مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با لبخندی می‌گوید: شاید قدیمی ترها و افراد مسن و حتی کسانی که دوران انقلاب را تجربه کرده باشند، خسته شده باشند ولی ما نوجوانان با توان و انگیزه پای کار انقلاب هستیم و در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت می‌کنیم.

امیر محمد خدابخش زاده از دیگر دانش آموزان خراسان جنوبی اظهار کرد: زمان جنگ ۱۲ روزه از ایستادگی و مقاومتی که نیروهای مسلح ما از خود نشان می‌دادند بسیار خوشحال و خرسند بودم و به عبارت دیگر مرهمی بود بر زخم و داغی که از شهادت سرداران بر دل ما گذاشته شده بود.

نگاهی به نوجوانان حاضر در راهپیمایی اربعین بیندازید

وی بیان کرد: اینکه می‌گویند نوجوانان و دانش آموزان امروز از انقلاب و … فاصله گرفته‌اند به نظرم خیلی دقیق نیست، پس این افراد زیر ۱۸ سال که در اعتکاف‌ها و پیاده روی اربعین و راهپیمایی‌ها حضور دارند مگر دانش آموز ایرانی نیستند.

خدابخش زاده تأکید کرد: کافیه آمار دانش آموزان بسیجی مدارس را از مسئولان مربوط بگیریم و آن وقت متوجه خواهیم شد که آیا نوجوان ایران پای کار انقلاب هست یا خیر.

این نوجوان خراسان جنوبی یادآور شد: نوجوان ایرانی الگویی چون علی لندی دارد که ایثار گرانه جان چند هموطن خود را در آتش سوزی نجات داد و اینگونه نیست که فقط چشم و گوش دانش آموز ایرانی به الگوهای آن طرف آبی باشد.

حجت الاسلام محسن مشرفی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی نیز با اشاره به مسیرها و زمان آغاز راهپیمایی در شهرستان‌های خراسان جنوبی، گفت: این مراسم در بیرجند از میدان قدس، خیابان پاسداران، خیابان شهید صیاد شیرازی، چهارراه شهید قرنی و ساعت ۹ خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه راهپیمایی در بشرویه، ابتدای بلوار انقلاب اسلامی، چهارراه عمار یاسر، میدان امام خمینی (ره) و ساعت: ۰۹:۳۰ خواهد بود، افزود: همچنین شروع مراسم در خوسف ساعت ۹ صبح از میدان هزار قدم، میدان ولایت، حسینیه ثارالله (ع) است.

وی مسیر راهپیمایی در درمیان را انتهای بلوار وحدت، میدان ابوذر، خیابان امام رضا (ع)، مدرسه شهید باهنر دانست و گفت: در زیرکوه هم سه‌راهی شهید رئیسی، بلوار امام رضا (ع)، خیابان معلم و ساعت: ۰۹:۰۰ خواهد بود.

حجت الاسلام مشرفی ادامه داد: مراسم در سرایان از میدان قدس، گلزار شهدای گمنام، مصلی نماز جمعه، سربیشه از میدان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی (ره)، میدان امام خمینی (ره)، مصلای نماز جمعه و طبس از میدان انقلاب اسلامی، بلوار امام خمینی (ره)، چهارراه قدس است.

بنا به گفته وی، مسیر راهپیمایی در شهرستان‌های طبس، فردوس از چهارراه شهیدان پارسا به سمت میدان غدیر، قاین از مسجد جامع، خیابان امام خمینی (ره)، خیابان امام رضا (ع)، خیابان شهید رجایی، میدان طالقانی، مصلای نماز جمعه و نهبندان از میدان بسیج، خیابان معلم، صحن فاطمیه شهدای گمنام ساعت: ۰۹:۳۰ است