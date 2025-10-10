امام خمینی(ره) منشاء تحول در نسل نوجوان‌ و جوان انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقدیری امروز جمعه در مراسم اختتامیه رویداد دختران حاج قاسم در دانشگاه بیرجند با اشاره به فرمایش امام خمینی(ره) در زمان آغاز قیامش در سال ۱۳۴۲ که فرمودند «سربازان من در گهواره‌ها هستند»، گفت: امید امام در قیامش به دبستانی‌ها و نوجوان‌ها بود و همان‌ها بودند که در راهپیمایی‌ها شرکت کردند و تعدادی از آنان نیز به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم همین نوجوان‌ها بودند که در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت کردند و با بهره‌گیری از علم و دانش خود زمینه پیروزی بر دشمن را فراهم کردند.

به گفته وی، امروز نوجوانان غزه نیز با الگوبرداری از نوجوان‌ها و جوان‌های ایرانی با دشمن صهیونیستی مبارزه می‌کنند.

تقدیری تصریح کرد: امام خمینی(ره) سبب تحول در نوجوان‌ها و جوان‌های این مرز و بوم شد و در گام دوم انقلاب نیز نوجوانان که امید انقلاب هستند، در جنگ روایت‌ها باید به وظیفه خود به‌خوبی عمل کنند.

وی تأکید کرد: خراسان جنوبی مهد دختران فرماندهی است که در آینده نه تنها در خراسان جنوبی، بلکه در کشور و حتی جهان خواهند درخشید.

وی با اشاره به شهادت حاج قاسم سلیمانی نیز گفت: دختران نوجوان فرمانده میدان‌های سخت هستند که باید برای جذب دختران هم‌سن و سال خود بیش از گذشته تلاش کنند.

تقدیری در ادامه متذکر شد: بیش از صد هزار نفر از دختران حاج قاسم در کشور داریم که بعضی از آنان در کشورهای دیگر در حال انجام وظیفه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن تا دندان مسلح تعدادی از فرماندهان ما را به شهادت رساند، اما دختران حاج قاسم با روایت‌گری مناسب و حضور به‌موقع خود در میدان، وظیفه خود را در این خصوص به‌خوبی انجام دادند.

وی با تأکید بر این‌که اعتکاف قرارگاه عاشقی با معبود است، افزود: دختران حاج قاسم ادامه‌دهنده راه حاج قاسم هستند.

در پایان این رویداد سه‌روزه که ۱۵۰ دختر حاج قاسم در قالب ۱۷ گروه از شهرستان‌های استان حضور داشتند، از حجت‌الاسلام صفورایی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی استان، سه نفر از مدیران قرارگاه نوجوانی خراسان جنوبی و همچنین از سه گروه خلاق و ایده‌پرداز حاج قاسم شرکت‌کننده در این رویداد تقدیر شد و به هر گروه نیز یک انگشتر متبرک شده توسط مقام معظم رهبری اعطا شد.