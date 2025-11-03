رحمانی: حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان پیام بیداری ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی در پیامی به مناسبت سالروز سیزدهم آبان ماه اظهار کرد: سیزدهم آبان، روز تجلی شجاعت، بصیرت و مقاومت ملتی است که در برابر سلطه و استکبار جهانی ایستاد و با ایمان راسخ، اراده خود را بر قدرتهای زورگو تحمیل کرد. این روز بزرگ یادآور سه حادثه سرنوشتساز در تاریخ انقلاب اسلامی است: تبعید حضرت امام خمینی (ره)، قیام خونین دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام.
استاندار آذربایجان غربی در ادامه پیام خود آورده است، امسال، تقارن این روز با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، یادآور روحیه فاطمی در دفاع از حق، ولایت و عزت اسلامی است. بانویی که با صبر و استقامت خویش، الگویی جاودانه برای همه آزادگان جهان شد.
این پیام میافزاید، در چنین ایامی، حضور پرشور مردم بصیر، بهویژه دانشآموزان، فرهنگیان، دانشگاهیان و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران در راهپیمایی ۱۳ آبان، بار دیگر پیام وحدت، بیداری و مقاومت ملت ایران را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
رحمانی در ادامه تاکید کرده است، اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و شهدای والامقام انقلاب اسلامی، از عموم مردم شریف و انقلابی آذربایجانغربی دعوت میکنم با حضوری گسترده و پرصلابت در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، وفاداری خود را به آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) بار دیگر به نمایش بگذارند.
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