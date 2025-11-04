استان سمنان در انتظار حماسه؛ دشمن شناسی مقدمه استکبار ستیزی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: روز جهانی انزجار از جنایت‌های استکبار جهانی مصادف با سالگرد انقلاب دوم، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در کشورمان به دست دانشجویان و جوانان مؤمن و انقلابی، فرصت خوبی برای استکبار ستیزی است. امسال همچنین با توجه به حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشورمان در خردادماه پیش بینی می‌شود که جمعیت بسیار بیشتری نسبت به سنوات گذشته در راهپیمایی استکبار ستیزی استان سمنان مشارکت داشته باشند.

مردم همیشه در صحنه و ولایتمدار استان سمنان خود را آماده حضور در میدان عظیم راهپیمایی گسترده ۱۳ آبان می‌بینند میدانی که نشان دهنده دشمن شناسی و هوشیاری مردم مسلمان ایران است ملتی که همیشه به حضور در میدان‌ها و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی شهره هستند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان هم مسیرهای ۵۵ گانه برگزاری راهپیمایی دشمن شکن روز ۱۳ آبان را در شهرها و روستاهای استان اعلام کرده تا همه چیز برای حضور حماسی ملت بزرگوار استان سمنان در راهپیمایی این روز، آماده باشد و حالا چهره‌های مذهبی، سیاسی، فعالان مدنی، مسئولان، ورزشی‌ها و هنرمندان و فرهنگیان و نظامیان و… مردم را به حضور گسترده در این رویداد چه در فضای مجازی و چه حقیقی دعوت می‌کنند.

۱۳ آبان فرصت استکبار ستیزی است

در این گزارش به اهمیت روز ۱۳ آبان می‌پردازیم و از ضرورت دشمن شناسی صحبت به میان می‌آوریم همانطور که حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران اسلامی به خصوص در بین نوجوانان و جوانان و خانواده‌ها بیان کرد: امروز ارتقای سواد رسانه‌ای و جهاد تبیین از مهمترین مسائل است.

مطیعی با بیان اینکه سواد رسانه‌ای تا آنجا اهمیت دارد که اگر کسی از آن محروم باشد گویا سواد ندارد، افزود: شاهد هستیم که توطئه‌های دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند فضای مجازی تا کجا گسترش پیدا کرده و لذا بهترین راه، مقابله هوشمندانه است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی و رسانه‌ای تیغ دو دم است، ابراز کرد: نوجوانان و جوانان ما می‌توانند از این فضا به عنوان یک فرصت برای حمایت از فرهنگ و دین و نظام اسلامی استفاده کنند همچنین تولید محتوا در این فضا می‌تواند ارزنده باشد و می‌تواند به شبهات نوجوانان هم پاسخ بگوید.

دشمن شناسی اهمیت دارد

نماینده ولی فقیه در استان سمنان ادامه داد: حضور ما در راهپیمایی ۱۳ آبان و روز استکبار ستیزی اهمیت دارد اما از آن مهم‌تر این است که بتوانیم روش دشمن را بشناسیم وگرنه شعار مرگ بر اسرائیل به تنهایی فایده‌ای ندارد.

مطیعی با بیان اینکه اگر استکبار جهانی می‌خواهد ما را به خودمان و به نیازهای مادی مشغول سازد، بهترین راه تبیین، ارتقای سواد رسانه‌ای و ایستادن جلوی حربه‌های دشمنان است، تاکید داشت: مطمئن هستیم که جوانان ما همزمان با ۱۳ آبان نه تنها در راهپیمایی بلکه در فضای مجازی هم طوفان ضد استکباری به راه می‌اندازند.

وی با بیان اینکه دشمن شناسی لازمه و مقدمه استکبار ستیزی است، افزود: امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها به مقوله دشمن شناسی و شناخت توطئه‌های دشمنان تاکید داشته و دارند و لذا باید به تبیین این اصل بپردازیم.

گرامی داشت انقلاب دوم

امام جمعه گرمسار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان توسط جوانان غیور و انقلابی ایران بیان کرد: امام خمینی (ره) از این واقعه به نام انقلاب دوم و حتی بزرگ‌تر از انقلاب اول یاد کردند لذا قرار ما با مردم غیور و ولایتمدار گرمسار، روز سیزدهم آبان در میدان امام خواهد بود.

حجت الاسلام سید علیرضا آرامی گفت: افراد با تقوا روز ۱۳ آبان و روز استکبار ستیزی را گرامی می‌دارند همانطور که قرآن کریم در آیه ۲۲ سوره حج می‌فرمایند «هر کس شعائر (دین) خدا را بزرگ و محترم دارد این از صفت دل‌های باتقوا است»

وی با بیان اینکه مردم ما امسال مانند سنوات گذشته با حضور پرشور خودشان یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار گران و معاندان و همچنین دشمنان دین خدا خواهند زد، افزود: امسال مراسم ۱۳ آبان با شکوه بیشتری نسبت به سنوات گذشته برگزار خواهد شد.

حضور پرشور مردم در راهپیمایی امسال

امام جمعه آرادان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن دعوت از مردم برای حضور در مراسم دشمن شکن راهپیمایی ۱۳ آبان بیان کرد: آحاد مردم می‌بایست در راهپیمایی امسال مشارکت داشته باشند زیرا راهپیمایی ۱۳ آبان امسال رنگ و بوی متفاوت‌تری نسبت به سنوات قبل دارد.

حجت الاسلام جلیل شریفی نیا ادامه داد: بعد از جنایت‌های اسرائیل و آمریکا علیه ملت ایران و تأسیسات هسته‌ای که البته جواب دندان‌شکنی هم دریافت کردند ملت ایران هوشیار تر از گذشته در میدان حضور پیدا خواهد کرد آن هم حضوری چشم گیر و دشمن شکن.

وی با بیان اینکه ایران درس بزرگی به استکبارگران داد و به آنان فهماند که نباید اشتباه محاسباتی کرده و قدرت ملت و نیروهای مسلح ایران اسلامی را کم ببینند، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند که دشمن اشتباه محاسباتی کرد و فکر می‌کردند که با یک حمله و ریختن مردم در خیابان کار نظام اسلامی تمام می‌شود در صورتی که این‌طور نبود و ملت ما بار دیگر نشان دادند که اهل بصیرت هستند.

چرا می‌گوئیم مرگ بر آمریکا

حجت الاسلام عباس امینی امام جمعه شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۳۲ نشان داد که سابقه دخالت‌های استکباری آمریکا در کشورمان طولانی است و اساساً آمریکا با ملت ما دشمنی دارد، ابراز کرد: مردم ما در روز ۱۳ آبان امسال پرشورتر از همیشه حضوری گسترده خواهند داشت همچنین باید گفت که این راهپیمایی تنها مختص به دانش آموزان و دانشجویان نیست بلکه آحاد مردم می‌بایست در این مراسم حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه به دانشجویان و دانش آموزان و جوانان هم توصیه می‌شود که بسیار دقت داشته باشند زیرا برخی کسانی که حتی خودشان در روز تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۹ حضور داشته اند امروز مرعوب دشمن، از آرمان‌هایی که ملت ایران اسلامی به آنها افتخار می‌کند، دست کشیده و توبه کرده‌اند! لذا نباید فریب این افراد را خورد و حرف‌هایشان را باور کرد، تاکید داشت: ملت ایران استکبار ستیزی را نقطه روشن انقلاب اسلامی خود چه در انقلاب اسلامی و چه به تعبیر امام (ره) در انقلاب دوم که همان ۱۳ آبان است، می‌دانند.