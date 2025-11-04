به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد ملی «شهر نماز» با برگزاری آئین آغازین دوره تربیت مربی شهر نماز در شهرستان ری آغاز به‌کار کرد.

این همایش با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از مربیان دوره‌های پیش دبستانی، اول و دوم ابتدایی، همچنین مربیان قرآنی دارالقرآن‌ها و کودکستان‌های ناحیه ۲ آموزش و پرورش شهرستان ری در سالن شیخ صدوق (ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال گسترده مربیان نواحی یک، دو و کهریزک همراه بود، استاد مهدی فاضلی مهرآبادی، مدیر و مدرس طرح ملی شهر نماز، و مدیر موسسه قرانی ریحانه النبی (س) درباره رسالت معلمان در انتقال مفاهیم دینی به زبان کودکانه سخن گفت.

وی تأکید کرد: نماز کودک، اگر با شادی و گفت و گو همراه شود، نه یک تکلیف بلکه یک تجربه شیرین خواهد بود.

بر اساس برنامه آموزشی این طرح، مربیان پیش‌دبستانی تا پایه دوم ابتدایی در مدت چهار ماه با محوریت شعر، قصه و بازی، مهارت‌های آموزش «نماز شیرین دو رکعتی» را به‌صورت عملی و کاربردی می‌آموزند.

در مدارس دوره اول ابتدایی نیز مقرر است هر هفته ۱۵ دقیقه آموزشی به تمرین و گفت‌وگوی کودکانه درباره نماز اختصاص یابد تا در پایان، جشن بزرگ شهر نماز به‌صورت سراسری در مدارس شهرستان برگزار شود.

در ادامه برنامه، استاد معتز آقایی، از حافظان بین‌المللی قرآن کریم و مسئول دارالقرآن آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع)، به‌عنوان میزبان رویداد ملی شهرنماز شهرری، با تأکید بر نقش آستان در احیای فرهنگ نماز در این شهرستان گفت: آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) با محوریت آموزش‌های قرآنی و تربیتی، در مسیر تربیت نسلی نمازخوان و اهل گفت وگو با خداوند گام برمی‌دارد.

شهر نماز شهر ری با حمایت شهرداری منطقه ۲۰ و اهدای دو هزار جلد کتاب آغاز بکار خواهد کرد.

طرح ملی شهر نماز با حمایت و همراهی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش در سراسر کشور در حال اجراست.

گفتنی است؛ هدف این طرح، احیای سنت شیرین نماز کودکان پایه دوم ابتدایی و تربیت مربیان خلاق و مؤمن است تا مفاهیم زیبای نماز را با زبانی کودکانه، شاد و اثرگذار به نسل نو منتقل کنند.