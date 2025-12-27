  1. استانها
  2. تهران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

فراخوان ملی ایده‌پردازان قرآنی با محوریت مدارس منتشر شد

فراخوان ملی ایده‌پردازان قرآنی با محوریت مدارس منتشر شد

تهران-عضو هیئت‌مدیره مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی از برگزاری سومین فراخوان ملی ایده‌پردازان قرآنی در مدارس خبر داد و گفت:هدف، ارتقای آموزش عمومی قرآن و حمایت از ایده‌های نو است.

ابوالفضل جویاییان، بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه سومین فراخوان ایده پردازان قرآنی، از برگزاری سومین فراخوان ملی ایده‌پردازان قرآنی با رویکرد «آموزش قرآن در مدارس» خبر داد و گفت: این فراخوان با هدف ارتقای آموزش عمومی قرآن و بهره‌گیری از ایده‌های نوآورانه معلمان و فعالان قرآنی سراسر کشور برگزار می‌شود.

جویاییان با اشاره به پیشینه کانون مدارس اسلامی اظهار کرد: کانون مدارس اسلامی متشکل از مدارسی دغدغه‌مند در حوزه تعلیم و تربیت دینی و قرآنی است که به همت چهره‌هایی چون مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی، مرحوم فرشیدی و دکتر حداد عادل شکل گرفت و از سال ۱۳۸۸ فعالیت‌های خود را به‌صورت جدی دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه آموزش عمومی قرآن در کشور نیازمند توجه و بازنگری است، افزود: هرچند در حوزه‌های تخصصی قرآن دستاوردهای قابل‌توجهی داریم، اما در بخش آموزش عمومی، به‌ویژه در مدارس، با خلأهایی مواجه هستیم. بر همین اساس، از رمضان ۱۴۰۲ فرایند هم‌اندیشی و تبادل ایده میان معلمان و فعالان قرآنی آغاز شد.

عضو هیئت‌مدیره مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی ادامه داد: در نخستین مرحله، حدود ۱۵ طرح و ایده قرآنی جمع‌آوری و بررسی شد که با استقبال خوبی همراه بود. این روند در دی‌ماه ۱۴۰۳ با انتشار فراخوان رسمی در سطح کشور ادامه یافت و نزدیک به ۱۵۰ طرح به دبیرخانه رسید که پس از داوری در دو مرحله، همایشی باشکوه در حسینیه الزهرای مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.

جویاییان خاطرنشان کرد: این رویداد مقدمه‌ای برای شکل‌گیری رسمی مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی با عنوان «هم‌قدم» شد؛ مرکزی که مخفف «هم‌اندیشی معلمان قرآن و دینی مدارس» است و با هدف ساماندهی، حمایت و توسعه ایده‌های نو قرآنی فعالیت می‌کند.

وی درباره اهداف سومین فراخوان گفت: رشد معنویت با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب، کاهش آسیب‌های اجتماعی نوجوانان با الهام از آموزه‌های قرآنی، شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه، ایجاد انگیزه پژوهش در میان معلمان و معرفی ایده‌های برتر به مدارس و نهادهای ذی‌ربط از مهم‌ترین اهداف این رویداد است.

جویاییان با تأکید بر نقش محوری مدارس در تحقق اهداف قرآنی تصریح کرد: اگر قرار است وضعیت قرآنی جامعه بهبود یابد، باید از مدارس آغاز کنیم. تحقق اهدافی همچون تربیت حافظان قرآن و نهادینه‌سازی انس با قرآن، بدون نقش‌آفرینی آموزش‌وپرورش ممکن نیست.

وی محورهای اصلی فراخوان را شامل «مدارس حفظ قرآن»، «نهادینه‌سازی انس با قرآن»، «کاربردی‌سازی آیات قرآن در زندگی» و «نوآوری در شیوه‌ها و ابزارهای آموزشی» عنوان کرد و افزود: هدف نهایی، تربیت دانش‌آموزانی است که آموزه‌های قرآنی در رفتار و سبک زندگی آن‌ها نمود داشته باشد.

عضو هیئت‌مدیره مرکز «هم‌قدم» در پایان با اشاره به زمان‌بندی این فراخوان گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ دی‌ماه اعلام شده و احتمال تمدید آن وجود دارد. داوری آثار در دو مرحله انجام می‌شود و اختتامیه این رویداد پنجم اسفندماه برگزار خواهد شد. وی افزود: امسال برای نخستین‌بار بُعد بین‌المللی نیز به این فراخوان افزوده شده است.

کد خبر 6703546

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها