ابوالفضل جویاییان، بعد از ظهر شنبه در سومین جلسه سومین فراخوان ایده پردازان قرآنی، از برگزاری سومین فراخوان ملی ایدهپردازان قرآنی با رویکرد «آموزش قرآن در مدارس» خبر داد و گفت: این فراخوان با هدف ارتقای آموزش عمومی قرآن و بهرهگیری از ایدههای نوآورانه معلمان و فعالان قرآنی سراسر کشور برگزار میشود.
جویاییان با اشاره به پیشینه کانون مدارس اسلامی اظهار کرد: کانون مدارس اسلامی متشکل از مدارسی دغدغهمند در حوزه تعلیم و تربیت دینی و قرآنی است که به همت چهرههایی چون مرحوم آیتالله مهدویکنی، مرحوم فرشیدی و دکتر حداد عادل شکل گرفت و از سال ۱۳۸۸ فعالیتهای خود را بهصورت جدی دنبال میکند.
وی با بیان اینکه آموزش عمومی قرآن در کشور نیازمند توجه و بازنگری است، افزود: هرچند در حوزههای تخصصی قرآن دستاوردهای قابلتوجهی داریم، اما در بخش آموزش عمومی، بهویژه در مدارس، با خلأهایی مواجه هستیم. بر همین اساس، از رمضان ۱۴۰۲ فرایند هماندیشی و تبادل ایده میان معلمان و فعالان قرآنی آغاز شد.
عضو هیئتمدیره مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی ادامه داد: در نخستین مرحله، حدود ۱۵ طرح و ایده قرآنی جمعآوری و بررسی شد که با استقبال خوبی همراه بود. این روند در دیماه ۱۴۰۳ با انتشار فراخوان رسمی در سطح کشور ادامه یافت و نزدیک به ۱۵۰ طرح به دبیرخانه رسید که پس از داوری در دو مرحله، همایشی باشکوه در حسینیه الزهرای مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.
جویاییان خاطرنشان کرد: این رویداد مقدمهای برای شکلگیری رسمی مرکز قرآن، عترت و نماز کانون مدارس اسلامی با عنوان «همقدم» شد؛ مرکزی که مخفف «هماندیشی معلمان قرآن و دینی مدارس» است و با هدف ساماندهی، حمایت و توسعه ایدههای نو قرآنی فعالیت میکند.
وی درباره اهداف سومین فراخوان گفت: رشد معنویت با تأکید بر بیانیه گام دوم انقلاب، کاهش آسیبهای اجتماعی نوجوانان با الهام از آموزههای قرآنی، شناسایی و حمایت از ایدههای نوآورانه، ایجاد انگیزه پژوهش در میان معلمان و معرفی ایدههای برتر به مدارس و نهادهای ذیربط از مهمترین اهداف این رویداد است.
جویاییان با تأکید بر نقش محوری مدارس در تحقق اهداف قرآنی تصریح کرد: اگر قرار است وضعیت قرآنی جامعه بهبود یابد، باید از مدارس آغاز کنیم. تحقق اهدافی همچون تربیت حافظان قرآن و نهادینهسازی انس با قرآن، بدون نقشآفرینی آموزشوپرورش ممکن نیست.
وی محورهای اصلی فراخوان را شامل «مدارس حفظ قرآن»، «نهادینهسازی انس با قرآن»، «کاربردیسازی آیات قرآن در زندگی» و «نوآوری در شیوهها و ابزارهای آموزشی» عنوان کرد و افزود: هدف نهایی، تربیت دانشآموزانی است که آموزههای قرآنی در رفتار و سبک زندگی آنها نمود داشته باشد.
عضو هیئتمدیره مرکز «همقدم» در پایان با اشاره به زمانبندی این فراخوان گفت: مهلت ارسال آثار تا ۱۵ دیماه اعلام شده و احتمال تمدید آن وجود دارد. داوری آثار در دو مرحله انجام میشود و اختتامیه این رویداد پنجم اسفندماه برگزار خواهد شد. وی افزود: امسال برای نخستینبار بُعد بینالمللی نیز به این فراخوان افزوده شده است.
نظر شما