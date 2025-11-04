توزیع سه هزار بسته گوشت گرم در بین نیازمندان گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابائی در مراسم توزیع گوشت گرم بین مددجویان نیازمند استان، اظهار کرد: در اقدامی خداپسندانه و باهدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و با مشارکت مرکز نیکوکاری سه هزار بسته گوشت برای خانواده‌های نیازمند تحت حمایت این استان ارسال شد.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان افزود: هر بسته گوشت گوسفندی، یک کیلو و ۵۰۰ گرم و ارزش هر بسته گوشت ۸۰۰ هزار تومان بوده که در مجموع برای تأمین این تعداد بسته بالغ بر دو میلیارد و چهارصدمیلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: این مرکز نیکوکاری که اقدام به این کار کرده است یکی از مراکز نیکوکاری فعال کشوری است و در کنار برنامه‌های متفاوت خدمت‌رسانی با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین خود تلاش می‌کند با اجرای طرح نذر قربانی به‌صورت ماهانه گوشت‌هایی در قالب بسته بندی های بهداشتی تهیه و به استان‌ها ارسال کند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: این بسته‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن و با اولویت مددجویان پرعائله، بیمار و دارای فرزند شیرخوار و ساکن مناطق محروم و با رعایت عزت کرامت و منزلت خانواده‌ها در سطح استان توزیع می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: امید است با تداوم حمایت‌ها و همراهی و مشارکت‌های خیرین در بخش‌های مختلف بتوانیم مشکلات اساسی مددجویان به ویژه خانواده‌های ایتام و نیازمندان استان را برطرف کنیم.