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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵

خیزش گرد و خاک در جنوب کرمان؛ مدارس جیرفت و عنبرآباد چهارشنبه تعطیل شد

خیزش گرد و خاک در جنوب کرمان؛ مدارس جیرفت و عنبرآباد چهارشنبه تعطیل شد

کرمان- تداوم خیزش گرد و خاک و ریز گردها در جنوب استان کرمان مدارس شهرستان های جیرفت و عنبرآباد را در روز چهارشنبه تعطیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خیزش گرد و خاک و آلودگی هوا باعث شد که فرماندار جیرفت سه شنبه شب از تعطیلی مدارس این شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه خبر دهد.

روح بخش بیگ زاده گفت: همچنین شروع به کار ادارات شهرستان جیرفت فردا چهارشنبه با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود که درصورت تداوم گرد و خاک و پایش شرایط قابل تمدید است.

فرماندار شهرستان عنبرآباد نیز گفت: مدارس شهرستان عنبرآباد به دلیل خیزش گرد وخاک در تمامی مقاطع تحصیلی فردا چهارشنبه تعطیل هستند.

همت بلوچی افزود: همچنین شروع به‌کار ادارات عنبرآباد هم با ۲ ساعت تاخیر خواهد بود که درصورت تداوم گرد و خاک و پایش شرایط قابل تمدید است.

کد مطلب 6645620

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