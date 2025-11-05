جازموریان کویر شد؛ ریزگردها جنوب کرمان را فرا گرفت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از بامداد روز گذشته تا امروز چهارشنبه توده‌های سنگین ریزگرد آسمان جنوب و برخی مناطق شرق کرمان را در نوردیده و شاخص کیفیت هوا در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد را به سطح «بسیار ناسالم» رسانده است.

به دلیل شدت آلودگی ساعات کار ادارات در جیرفت با تأخیر مواجه شد و مدارس برخی از شهرستان‌ها مانند رودبار جنوب، زهکلوت، قلعه گنج، جیرفت و عنبرآباد تعطیل شد.

وزش باد با سرعت ۵۰ کیلومتر بر ساعت، توده‌های عظیم گرد و غبار را از کانون‌های شرقی و جنوب شرقی کشور به سمت جنوب کرمان هدایت کرده و در نهایت بر خواستن گرد و غبار از بستر خشکیده جازموریان این پدیده را تشدید کرد و دید افقی در محورهای مواصلاتی جیرفت- بم، جیرفت- کهنوج و عنبرآباد -قلعه‌گنج را به کمتر از ۵۰۰ متر کاهش داده است.

اداره کل هواشناسی استان کرمان با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم این وضعیت تا اواخر هفته خبر داد و تأکید کرد گروه‌های حساس (کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی) از تردد غیرضروری پرهیز کنند.

ستاد مدیریت بحران استان نیز تصمیم‌گیری نهایی در مورد تعطیلی‌های احتمالی را به فرمانداران محلی واگذار کرده است.

جازموریان کانون تولید ریزگردها

تالاب جازموریان که بزرگترین عرصه آبی کرمان می‌باشد طی سال‌های اخیر به دلیل عدم بارندگی به کلی خشک شده و دیگر حتی وعده احیای این تالاب هم داده نمی‌شود.

کارشناس ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان و متخصص در مسائل زیست‌محیطی جازموریان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تالاب خشک‌شده جازموریان را به عنوان کانون اصلی و پایدار تولید ریزگرد در منطقه معرفی کرد و بر خسارت‌های سنگین به بخش کشاورزی تأکید کرد.

قاسم سالاری، با اشاره به اینکه جازموریان زمانی انبار علوفه کشور بود، گفت: خشک شدن این تالاب فصلی به دلیل خشکسالی‌های ۲۰ ساله، برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، تغییر الگوی کشت به محصولات آب بر مانند هندوانه و احداث سدهای بالادستی مانند بافت و رابر آن را به یک پهنه غبار خیز عظیم تبدیل کرده است.



وی با تمرکز بر خسارت‌های مستقیم به کشاورزان و گلخانه‌داران، افزود: ریز گردها نه تنها سلامت عمومی را تهدید می‌کنند، بلکه با مسدود کردن منافذ برگ گیاهان، کاهش فتوسنتز، آلودگی میوه‌ها و کاهش کیفیت محصولات، کاهش نور خورشید در گلخانه‌ها، خسارت‌های چند میلیاردی به گلخانه‌داران وارد می‌کنند.

در جیرفت، بیش از ۸۰ درصد گلخانه‌های خیار، گوجه و بادمجان در معرض این غبار هستند و کشاورزان مجبورند هزینه‌های چند برابری برای شست‌وشوی مداوم، تعویض فیلترها و کاهش تولید بپردازند.

مختل شدن زندگی مردم

در میان بحران ریزگردها، زندگی مردم جنوب کرمان نیز مختل شده است.

فاطمه رضایی، خانه‌دار از جیرفت، در حالی که ماسک به صورت دارد به خبرنگار مهر می‌گوید: بچه‌هایم از صبح سرفه می‌کنند و نمی‌توانم حتی پنجره را باز کنم. هر سال همین وضعیت است مهمترین عامل این وضعیت تالاب خشک شده جازموریان است که تاکنون کاری برای احیای آن صورت نگرفته است.



علی احمدی، راننده از عنبرآباد نیز که در محور جیرفت- بم گرفتار شده، با صدایی خسته از پشت فرمان می‌گوید: دید صفر است، انگار در مه غلیظ رانندگی می‌کنی. دیروز مسافر داشتم، مجبور شدم توقف کنم.

محمد قنبری، گلخانه‌دار از روستای بلوک جیرفت هم که ۵ هکتار گلخانه خیار دارد، با ناراحتی می‌گوید: غبار روی برگ‌ها می‌نشیند، گیاه نفس نمی‌کشد، محصول زرد می‌شود و مشتری نمی‌خرد اما هیچ بیمه‌ای قبول نمی‌کند.

وی می‌افزاید: دولت می‌گوید کشاورزی اولویت است، اما وقتی جازموریان خشک است، کشاورزی هم نابود می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: چرا حقابه تالاب را تأمین نمی‌کنند؟ ما که نمی‌توانیم گلخانه را جابه‌جا کنیم! غباری که روی پلاستیک‌های گلخانه می‌نشیند جلوی تابش نور خورشید را می‌گیرد و محصول خسارت جدی می بیند.

کاهش محسوس دمای هوا

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: هشدار زرد هواشناسی در خصوص نفوذ زبانه‌های پرفشار سرد از عرض‌های بالاتر و کاهش محسوس دما بویژه در دو روز گذشته صادر شده که تاکنون نیز ادامه داد.

مریم سلاجقه، می‌افزاید: این وضعیت تا انتهای هفته ادامه دارد و از کشاورزان و مردم جنوب کرمان با توجه به افزایش گرد و غبار می‌خواهیم تدابیر لازم را انجام دهند.

وی بیان می‌کند: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی امروز به تدریج از میزان غلظت غبار در مناطق شرقی و جنوبی استان کرمان کاسته شده و در اکثر مناطق جوی نسبتاً پایدار و در برخی نقاط همراه با غبار محلی حاکم می‌باشد.

سلاجقه، می‌افزاید: از بعدازظهر جمعه در نیمه شمالی و غرب استان کرمان، شاهد افزایش پوشش ابر آسمان خواهیم بود و تا اوایل هفته آینده تداوم هوای سرد پیش بینی می‌شود.