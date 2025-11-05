پوتین: اخبار جعلی سلاح دشمنان علیه روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه تأکید کرد که اخبار جعلی و گمراهکننده به یکی از ابزارهای دشمنان روسیه برای ضربهزدن به این کشور تبدیل شده است.
پوتین گفت: اسناد سازمانهای اطلاعاتی غربی بهصراحت از هدف «بیثباتسازی روسیه از درون» سخن میگویند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت انسجام داخلی افزود: باید همه تلاش خود را برای تقویت جامعه و هویت فراگیر روسی به کار بگیریم.
پوتین با هشدار به اینکه «دستگاههای اطلاعاتی غربی در تلاشاند با دامنزدن به درگیریهای قومی و مذهبی، ثبات روسیه را تضعیف کنند»، تصریح کرد: در روابط میان اقوام هیچ درگیری کوچکی [در روسیه] وجود ندارد و باید با همه مسائل بهسرعت و با حرفهایگری برخورد شود.
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