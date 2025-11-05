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۱۴ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۴۷

پوتین: اخبار جعلی سلاح دشمنان علیه روسیه است

پوتین: اخبار جعلی سلاح دشمنان علیه روسیه است

رئیس جمهور روسیه نسبت به استفاده غرب از اخبار جعلی به عنوان سلاحی علیه مسکو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه تأکید کرد که اخبار جعلی و گمراه‌کننده به یکی از ابزارهای دشمنان روسیه برای ضربه‌زدن به این کشور تبدیل شده است.

پوتین گفت: اسناد سازمان‌های اطلاعاتی غربی به‌صراحت از هدف «بی‌ثبات‌سازی روسیه از درون» سخن می‌گویند.

وی با اشاره به ضرورت تقویت انسجام داخلی افزود: باید همه تلاش خود را برای تقویت جامعه و هویت فراگیر روسی به کار بگیریم.

پوتین با هشدار به اینکه «دستگاه‌های اطلاعاتی غربی در تلاش‌اند با دامن‌زدن به درگیری‌های قومی و مذهبی، ثبات روسیه را تضعیف کنند»، تصریح کرد: در روابط میان اقوام هیچ درگیری کوچکی [در روسیه] وجود ندارد و باید با همه مسائل به‌سرعت و با حرفه‌ای‌گری برخورد شود.

کد مطلب 6646738

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۵
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      پاسخ
      با تشکر و ارزوی موفقیت برای مردم شریف روسیه، از زمانهای قدیم هویت و فرهنگ غنی همه مردم روسیه در پایه ها و زیربنای شخصیت واقعی و ذاتی افراد و جامعه به خوبی تحکیم شده است و همین اساس و زیربنای والای شخصیتی و اذهان و افکار و احساسات و باورهای مردم روسیه اتحاد و توسعه کشور روسیه را تحکیم کرده اند.

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