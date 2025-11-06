به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح پنج شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها بیان کرد: خراسان جنوبی با تولید سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن زرشک و سطح زیر کشت ۲۷ هزار و ۱۹۶ هکتار، جایگاه نخست تولید این محصول در ایران را به خود اختصاص داده است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، شهرستان‌های قاین، زیرکوه، درمیان، بیرجند و سربیشه، پیشران تولید زرشک در استان هستند.

وی از اقدامات کلیدی برای توسعه پایدار این محصول خبر داد و گفت: برند سازی و ثبت بین‌المللی نشان جغرافیایی با عنوان «زرشک جنوب خراسان ایران» و پیگیری برای ثبت جهانی آن، برگزاری جشنواره ملی در تهران با نمایش ۵۰ تن محصول، فرآوری زنده و جذب سرمایه‌گذار از جمله این برنامه‌ها است.

اسفندیاری اظهار داشت: راه‌اندازی بورس زرشک و عناب برای شفافیت معاملات، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری با هدف صرفه‌جویی چهار هزار مترمکعبی آب در هکتار و حمایت از ۳۹ واحد بسته‌بندی و ۱۱ واحد فرآوری با ارائه تسهیلات کم‌بهره سه محور اصلی حمایت از زرشک‌کاران است.

وی همچنین از اجرای طرح‌های پشتیبانی از باغداران خبر داد و افزود: بیش از ۱۰ هزار هکتار از باغ‌های زرشک تحت پوشش بیمه قرار دارند و برنامه‌ریزی برای افزایش این سطح به ۱۵ هزار هکتار در دستور کار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، اجرای طرح‌های آموزشی مدیریت تلفیقی آفات، کنترل بیماری زنگ جارویی، پرداخت تسهیلات برای اصلاح باغات و خرید توافقی محصول را از دیگر اقدامات حمایتی عنوان کرد.