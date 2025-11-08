به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات بینالمللی ایران (IPIS)، روز ۶ نوامبر ۲۰۲۵ در بنیاد صلح ساساکاوا در توکیو، در سمیناری با عنوان «بررسی جنگ ۱۲ روزه و چشمانداز منطقهای؛ دیدگاه ایران درباره همکاریهای صلحآمیز» سخنرانی کرد.
وی در سخنان خود با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، این اقدام را نقض آشکار اصول حقوق بینالملل دانست و تأکید کرد: با وجود نبود هیچ مدرکی مبنی بر وجود سلاح هستهای و یا انحراف برنامه هستهای در ایران و نیز در جریان بودن مذاکرات و دیپلماسی باید پرسید چرا اسرائیل با همکاری نزدیک آمریکا دست به این حمله زد؟ جواب این سوال، تکلیف کشورها در نوع پاسخ به این اقدام تجاوزکارانه را به روشنی مشخص میکند.
خطیبزاده با تحلیل اهداف پشت پرده این اقدام، افزود: اسرائیل با توهمات ژئوپلیتیک و با طمع توسعهطلبی، ایجاد عمق استراتژیک، گسترش مرزهای و ایجاد برتری راهبردی بر کل منطقه غرب آسیا، خود دست به یک سلسله تجاوزات و حملات در منطقه زده است که میبایست توسط کشورهای منطقه و جامعه بینالمللی متوقف شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: جنگ تجاوزکارانه ۱۲ روزه آزمایشگاه واقعی برای تست بسیاری از گزارههای معیوبی بود که رژیم اسرائیل و ایرانستیزان طی سالها برای انحراف شناختی و ادراکی مخاطبان از طریق رسانههای جریان اصلی به افکار عمومی میفروختند. ابطال این گزارهها تنها و تنها با دفاع جانانه میهنی ایران و ایرانیان و اتحاد بیسابقه مردم اتفاق افتاد.
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