  1. استانها
  2. یزد
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

رفع نشتی بنزین در محدوده پل ۱۷ شهریور یزد

رفع نشتی بنزین در محدوده پل ۱۷ شهریور یزد

یزد- معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت جنوب‌شرق گفت: مشکل نشتی بنزین در محدوده پل ۱۷ شهریور یزد برطرف شده، اما مسئولیت ترمیم و آسفالت محل بر عهده شهرداری یزد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدامین آل‌طه با اشاره به ماجرای نشتی بنزین در محدوده پل ۱۷ شهریور یزد گفت: در این حادثه، شرکت خطوط لوله برای جلوگیری از خسارت و خطر آتش‌سوزی، بلافاصله و بدون نیاز به اخذ مجوز رسمی، عملیات تعمیرات اساسی را انجام داد.

وی افزود: طبق توافقات صورت‌گرفته، پس از اتمام کار شرکت، شهرداری موظف به آسفالت محل است. آخرین قول شهرداری این بود که تا امروزعملیات آسفالت انجام شود.

آل‌طه در خصوص تداوم خطرات ایمنی در این محدوده اظهار داشت: در برخی نقاط از جمله مسیرهای منتهی به میدان ایرج افشار و شهید فلاح‌زاده نیز مشکلات مشابهی وجود دارد و شرکت خطوط لوله در حال مذاکره با شهرداری برای ایمن‌سازی است. متأسفانه حتی پایه‌های برق و تأسیسات شهری نیز در برخی نقاط روی حریم لوله‌ها قرار گرفته‌اند.

معاون فنی شرکت خطوط لوله درباره احتمال جابه‌جایی خطوط گفت: جابجایی خطوط انتقال بنزین تنها در صورتی امکان‌پذیر است که انبار نفت شهر یزد با تصمیم وزارت نفت و استانداری به محل جدید منتقل شود. در آن صورت، خطوط فعلی جمع‌آوری و به مسیر جدید منتقل خواهند شد.

آل‌طه تأکید کرد: شرکت خطوط لوله مسئول نگهداری و انتقال ایمن فرآورده‌های نفتی است و هرگونه بازسازی شهری یا ترمیم آسفالت در محدوده حریم، بر عهده شهرداری است. انتظار داریم این همکاری هر چه سریع‌تر انجام شود تا ایمنی شهروندان تضمین شود.

وی درباره وضعیت خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در محدوده پل هفده شهریور یزد اظهار کرد: این خطوط مربوط به دهه ۱۳۶۰ هستند و در زمان احداث، هیچ‌گونه توسعه شهری در اطراف آنها وجود نداشت، اما متأسفانه با گذر زمان و توسعه شهر، در حریم این خطوط مجوز ساخت‌وساز صادر شده است.

آل‌طه افزود: شرکت خطوط لوله بارها به شهرداری یزد تذکر داده که صدور مجوز در حریم لوله‌ها خطرناک است، اما در سال‌های گذشته خانه‌ها و مغازه‌هایی حتی در فاصله بسیار کم از خطوط ساخته شده‌اند. همین مسئله، شرایط ایمنی بسیار حساسی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.

کد مطلب 6649848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها