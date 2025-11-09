به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس، موارد اعلام وصولی به شرح قرائت شد:

سوال فتح الله توسلی، نماینده بهار و کبودر آهنگ و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان درخصوص کوتاهی در انجام وظایف قانونی و بی‌توجهی به مناطق محروم شهرستان‌ها

سوال حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان درخصوص بی‌توجهی به مسائل مرتبط با جوانان

سوال بیت‌الله عبدالهی، نماینده اهر و هریس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص عدم پوشش تلفن همراه و اینترنت در راه‌ها و روستاهای کشور