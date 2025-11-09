به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی کشور به شرح زیر قرائت شد:

تذکر احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس و ۴۰ نماینده دیگر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضرورت استفاده از فناوری هوش مصنوعی از سوی این وزارتخانه

تذکر احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس به همراه ۴۷ نماینده به وزرای کشور و میراث فرهنگی درباره لزوم جلوگیری از خروج و قاچاق خاک سرخ جزیره هرمز

تذکر جعفر قادری نماینده شیراز به همراه ۵۵ نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزرای صمت و کشاورزی درباره لزوم پرداخت یارانه نقدی به نانوایان در پایان هر روز کاری

تذکر حبیب قاسمی، نماینده شهرضا به همراه ۵۶ نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم برنامه ریزی برای نگاهداشت و افزایش دام مولد در کشور

تذکر حبیب قاسمی به همراه ۷۹ نماینده به وزیر امور خارجه درباره ضرورت پیگیری جنایت آمریکا در دادگاه‌های بین المللی