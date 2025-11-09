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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

فرزندی پور:  واژگونی پراید در اتوبان کاشان–نطنز یک فوتی داشت

فرزندی پور:  واژگونی پراید در اتوبان کاشان–نطنز یک فوتی داشت

اصفهان -رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: متأسفانه مصدوم حادثه واژگونی خودروی پراید در محور کاشان–نطنز به‌دلیل شدت جراحت و سوختگی، در محل وقوع حادثه جان خود را از دست داد.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز در کیلومتر ۳۵ محور کاشان–نطنز یک دستگاه خودروی سواری پراید از مسیر خود خارج و واژگون شد که پس از اعلام حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های قمصر و ننّه‌کوه به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، راننده خودرو به دلیل شدت جراحت و سوختگی شدید پیش از رسیدن نیروهای امدادی و انتقال به مراکز درمانی در صحنه جان خود را از دست داده بود.

فرزندی‌پور تصریح کرد: علت دقیق حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در حال بررسی است.

رئیس مرکز اورژانس کاشان با ابراز تأسف از وقوع مکرر حوادث مرگبار در محورهای مواصلاتی منطقه، یادآور شد: افزایش تمرکز رانندگان، رعایت سرعت مطمئنه و خودداری از رانندگی در حالت خستگی، می‌تواند از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.

کد مطلب 6649871

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