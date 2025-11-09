نظامی: تقویت جایگاه زنان در خانواده، پیشگیری از آسیب های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ندا نظامی، پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه بررسی آسیب‌ها و چالش‌های حوزه زنان، خانواده و اطفال با اشاره به ضرورت همکاری میان نهادهای مرتبط گفت: این تعامل سازنده می‌تواند به افزایش آرامش خانوادگی، ارتقای احساس عدالت اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از نهاد خانواده در گرو تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و انسانی جامعه است، افزود: بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد و خشونت خانگی ریشه در نبود مداخلات فرهنگی به‌موقع در حوزه زنان دارد.

وی ادامه داد: تقویت جایگاه زنان در خانواده، بهترین راه برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی آینده است.

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری کرمان اظهار کرد: از فرمانداری‌ها خواسته شده تا با همکاری دفاتر صیانت، برنامه و بسته پیشنهادی شش‌ماهه‌ای را برای اجرای اقدامات مؤثر در هر شهرستان تدوین کنند.

نظامی، افزود: در هر شهرستان یک آسیب اجتماعی شاخص شناسایی خواهد شد و نظارت بر اجرای برنامه‌ها با دقت و رویکردی متفاوت انجام می‌گیرد.

وی ضمن قدردانی از همکاری معاونان سیاسی و اجتماعی فرمانداری‌ها، بر تداوم حمایت فرمانداران تأکید کرد و گفت: کار در حوزه زنان و خانواده گسترده است و نیاز به تلاش مستمر دارد. مشاوران این حوزه، چشم بینای مدیران هستند و می‌توانند نقش مهمی در تصمیم‌سازی‌های فرمانداران ایفا کنند.

نظامی، بر ضرورت نگاه نو و متعالی به مسائل زنان و دختران تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: برای اثربخشی بیشتر باید با هماهنگی میان دستگاه‌ها، حضور زنان در تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر شود. همچنین داده‌ها و آمار باید دقیق و به‌روز باشد تا آسیب‌ها به‌درستی شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام مؤثر صورت گیرد.