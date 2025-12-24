ندا نظامی: بانوان کارآفرین معماران توسعه متوازن استان کرمان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ندا نظامی، صبح چهارشنبه در همایش بانوان زنبوردار کارآفرین استان کرمان که در شهرستان رابر برگزار شد، با اشاره به نقش بنیادین زنان، به‌ویژه مادران، در تربیت نسل‌های اثرگذار اظهار کرد: زن، چه در کانون خانواده و چه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، همواره نقشی تربیت گر، پایدارکننده و آینده‌ساز بر عهده داشته است.

وی با تبیین مفهوم توسعه پایدار افزود: توسعه پایدار به معنای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز بدون به خطر انداختن توان نسل‌های آینده است و زنان شهرستان رابر با فعالیت در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، دامداری و به‌ویژه زنبورداری، به‌طور هم‌زمان سه رکن اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را محقق کرده‌اند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان، زنبورداری را یکی از موفق‌ترین الگوهای مشاغل خانگی در مناطق روستایی دانست و تصریح کرد: این فعالیت به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، ارزش افزوده قابل توجه، نیاز به سرمایه اولیه اندک و امکان انجام به‌صورت خانوادگی، نقش مؤثری در تقویت بنیان خانواده و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا می‌کند.

نظامی، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان رابر در حوزه زنبورداری گفت: عسل رابر قابلیت تبدیل‌شدن به یک برند ملی را دارد و در کنار ارزش اقتصادی، می‌تواند حامل پیام‌های فرهنگی مهمی درباره توانمندی زنان ایرانی در ایفای هم‌زمان نقش مادر، کارآفرین و حافظ محیط زیست باشد.

وی بانوان کارآفرین را معماران توسعه متوازن و سربازان خط مقدم اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: تلاش زنان برای ایجاد اشتغال پایدار، نمادی از صبر، پشتکار و عشق به خانواده و سرزمین است و درآمد حاصل از این فعالیت‌ها به‌طور مستقیم در مسیر آموزش، سلامت و ارتقای رفاه خانواده هزینه می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان بر ضرورت ارتقای دانش تخصصی، گسترش همکاری‌ها، تشکیل تعاونی‌های زنان زنبوردار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بازاریابی و عرضه محصولات تأکید کرد و گفت: امید است این همایش، سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری، پیشرفت و شکوفایی برای بانوان کارآفرین شهرستان رابر باشد.