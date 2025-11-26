ندا نظامی: ۷۲۹ مدیر زن در استان کرمان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ندا نظامی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست‌های کلان دولت چهاردهم و رویکرد «حکمرانی انسانی و مشارکت‌جو» گفت: پس از آغاز فعالیت استاندار کرمان، نگاه به زنان از سطح حمایتی و نمادین فراتر رفت و به یک نگاه ساختاری و مبتنی‌بر کرامت انسانی تبدیل شد.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون حضور زنان ممکن نیست و مدیریت استان نیز بر این باور است افزود: کرمان اکنون در رتبه سه استان برتر کشور در انتصاب مدیران زن قرار دارد و ۷۲۹ زن مدیر در سطوح ارشد، میانی و پایه در استان کرمان فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: حضور تثبیت‌شده زنان در جلسات سیاست‌گذاری را نشانه «رشد بهره‌وری و انسجام اجتماعی» است.

حوزه زنان؛ محور پویای اجتماعی استان

نظامی، افزود: حوزه زنان و خانواده یک بخش جانبی نیست؛ بلکه محور مهم تحرک اجتماعی استان کرمان است.

وی موفقیت‌های این حوزه را نتیجه همگرایی مدیریت ارشد استان، نماینده ولی‌فقیه، دستگاه‌های اجرایی و بانوان فعال اجتماعی عنوان کرد.

مدیرکل امور بانوان خانواده استانداری کرمان، با قدردانی از حمایت‌های مدیریتی استاندار طی ۱۲ ماه گذشته گفت: مسیر توان‌افزایی و توانمندسازی دختران و بانوان استان با قدرت ادامه خواهد یافت.

به گفته نظامی، برنامه‌های اداره کل امور بانوان و خانواده در شش محور ساختاری، فرهنگی‌اجتماعی، اقتصادی و توان‌افزایی، سلامت، علمی– آموزشی و تحکیم خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده است.

تدوین شناسنامه فرهنگی و اقتصادی بانوان استان

وی از تدوین و تکمیل شناسنامه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بانوان استان کرمان به‌عنوان یکی از اقدامات شاخص یاد کرد و افزود: تهیه بانک اطلاعاتی مدیران زن در سه سطح، بانک اطلاعاتی بانوان دهیار، زنان کارآفرین و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه زنان از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.

نظامی، گفت: در دولت چهاردهم، همایش‌های متعددی از جمله نخستین همایش تجلیل از بانوان فرهیخته استان، «بانوان طلایه‌داران تدبیر»، «دخترم، افتخار ایران» و نشست صمیمی استاندار با دانش‌آموزان دختر برگزار شد.

مدیرکل امور بانوان خانواده استانداری کرمان افزود: جشنواره و نمایشگاه «کرمان، جوان بمان»، همایش «زنان کویر، آسمان ایثار» و تجلیل از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز از دیگر برنامه‌های اجرا شده بوده است.

توانمندسازی زنان در صنایع‌دستی و رفع چالش‌ها

مدیرکل امور بانوان بیان کرد: اجرای طرح استانداردسازی صنایع‌دستی با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، طرح توانمندسازی زنان جنوب کرمان در حوزه صنایع‌دستی، تشکیل کارگروه بررسی آسیب‌ها و چالش‌های حوزه زنان و برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره «مهردخت» از اقدامات مهم دفتر بوده است.

به گفته وی، برنامه‌هایی نیز برای جشنواره طراحی و تولید بسته‌بندی خلاق پیش‌بینی شده است.

انعقاد تفاهم‌نامه‌های حمایتی در حوزه بانوان

نظامی، از تفاهم‌نامه‌های متعدد این دفتر با نهادهای مختلف از جمله کانون زنان بازرگان ایران، اداره کل زندان‌ها، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و فرمانداری‌های قلعه‌گنج و جازموریان خبر داد.

وی گفت: این تفاهم‌نامه‌ها با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد، ارتقای برنامه‌های فرهنگی و افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های اجتماعی از جمله اهدای خون منعقد شده است.

مدیرکل امور بانوان خانواده استانداری کرمان اعلام کرد: طی یک سال گذشته، بازدیدهای میدانی از ۱۴ شهرستان انجام شده و مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده احصا شده است.

نظامی افزود: امیدواریم با همراهی دستگاه‌های مسئول و حمایت مدیریت ارشد استان، گام‌های مؤثری در مسیر توانمندسازی زنان و دختران کرمانی برداشته شود.