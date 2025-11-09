به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه، در نشست ائمه جماعات مساجد شهرستان کرمانشاه که با حضور حضرت حجت الاسلام غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، حکم انتصاب حجت‌الاسلام مصطفی اشک‌تلخ به‌عنوان دبیر قرارگاه مساجد شهرستان کرمانشاه به وی اعطا شد.

گفتنی است مدیریت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان کرمانشاه بر عهده حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب است و بر اساس حکم وی، از این پس هماهنگی و مسئولیت دبیری قرارگاه مساجد شهرستان کرمانشاه به حجت‌الاسلام و المسلمین اشک‌تلخ واگذار شده است.

از شئون مسئولیت این قرارگاه و مرکز رسیدگی به امور مساجد، انتصاب امامان جماعت مساجد، صدور احکام هیأت امنا، هماهنگی ارکان مسجد و حل اختلافات احتمالی، نظارت بر مسائل مالی و درآمدی و حساب‌ها و توانمندسازی و برگزاری دوره‌ها و نشست‌های تخصصی برای ارکان مسجد است.