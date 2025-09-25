به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، آئین رونمایی از کتاب "سرباز حبیب" که شامل خاطرات شفاهی سردار جانباز حاج صادق اشک‌تلخ است، در نماز جمعه این هفته کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم روز جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ در مسجد جامع کرمانشاه و هم‌زمان با اقامه فریضه عبادی-سیاسی نماز جمعه برگزار می‌شود و اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و علاقه‌مندان به تاریخ دفاع مقدس در آن حضور خواهند داشت.

حجت الاسلام حبیب الله غفوری، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، نیز در این آئین حضور خواهد داشت و ضمن حضور در نماز جمعه، در مراسم رونمایی از کتاب شرکت خواهد کرد.

این برنامه فرصتی است تا یاد و خاطره رزمندگان دوران دفاع مقدس و تلاش‌های جانبازان مانند حاج صادق اشک‌تلخ برای نسل جوان بازگو شود و فرهنگ مقاومت و ایثار در جامعه گسترش یابد.