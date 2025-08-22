تعیین تکلیف وضعیت هیئت امنای مساجد در سطح ملی ضروری است

حجت‌الاسلام سید محمد احمدی امام جمعه بروجن از استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات قرارگاه ملی مسجد در این شهرستان اظهار داشت: قرارگاه ملی مسجد در بروجن از آبان سال گذشته آغاز به کار کرد و تاکنون طی حدود ۱۰ ماه، ۱۶ جلسه با بیش از ۶۶ مصوبه داشته است.

به گفته وی، بخش عمده مصوبات در حال اجراست و تنها ۱۰ درصد از آن‌ها با موانع مواجه شده و اجرایی نشده است.

حجت‌الاسلام احمدی افزود: یکی از دستاوردهای مهم این قرارگاه، تقویت نمازهای جماعت در سطح شهرستان است، به طوری که در این مدت ۱۲ نماز صبح به مساجد اضافه شد و شمار مساجدی که سه وعده نماز را به صورت منظم برگزار می‌کنند به ۱۵ مسجد رسید. همچنین در مساجدی که روحانی مستقر نداشتند، موضوع استقرار روحانیون تا حد زیادی حل شد.

امام جمعه بروجن آموزش را یکی از کارهای اصلی قرارگاه دانست و گفت: دوره‌های آموزشی ویژه ائمه جماعات و هیئت‌های امنای مساجد برگزار شد که تأثیر قابل توجهی در ارتقای فعالیت‌ها داشته است. به گفته او، مردم شهرستان امروز به وضوح احساس می‌کنند که مسائل مساجد به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام احمدی ادامه داد: ساماندهی هیئت امنای مساجد نخستین برنامه قرارگاه بود و از ۱۱۴ مسجد شهرستان تاکنون تنها حدود ۲۰ مسجد هیئت امنای رسمی دارند. مشکل اصلی اینجاست که هنوز مرجع مشخصی برای صدور احکام هیئت امنا وجود ندارد. اداره اوقاف همکاری خوبی داشته اما طبق مصوبه کشوری از صدور حکم خودداری می‌کند. این موضوع باید در سطح ملی تعیین تکلیف شود.

وی از دیگر برنامه‌های قرارگاه را شناسایی و ثبت اموال مساجد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر فهرست اموال در حال تکمیل است، اما مشکلاتی همچون نبود کارت‌خوان در مساجد نیز مانع جدی در جلب کمک‌های مردمی است.

امام جمعه بروجن با اشاره به نقش فرهنگی قرارگاه تصریح کرد: مصوب شده است که در هر مسجد یک جلسه فرهنگی با حضور امام جماعت، نماینده هیئت امنا، کانون فرهنگی، بسیج و هیئت مذهبی تشکیل شود و برنامه‌های سه ماهه فرهنگی طراحی گردد. این اقدام موجب شد مسئولیت برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی میان مساجد تقسیم شود و هماهنگی بیشتری شکل بگیرد.



وی با بیان اینکه قرارگاه ملی مسجد نشان داد با وجود محدودیت‌های مالی هم می‌توان گام‌های مؤثری برداشت، گفت: بسیاری از اختلافات میان نهادهای فعال در مساجد با پیگیری این قرارگاه برطرف شده و فضای همکاری و همدلی شکل گرفته است.



امام جمعه بروجن در پایان تأکید کرد: یکی از ضروریات جدی، تعیین تکلیف وضعیت هیئت امنای مساجد در سطح ملی است. اگر این موضوع حل شود، روند فعالیت‌های مساجد با سرعت و دقت بیشتری دنبال خواهد شد.