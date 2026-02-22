انتصاب امام جماعت مسجد حضرت مهدی موعود(عج) در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی قرارگاه راهبری مساجد استان، حجت‌الاسلام و المسلمین درویش‌پور به امامت جماعت و ریاست هیأت امنای مسجد حضرت مهدی موعود(عج) شهرک مسکن مهر دولت‌آباد کرمانشاه منصوب شد.

مراسم معارفه و اعطای حکم امام جماعت جدید این مسجد با حضور جمعی از مؤمنان، اعضای هیأت امنای مسجد و امام جماعت سابق برگزار شد و طی آن بر نقش مساجد در تحکیم بنیان‌های فرهنگی و تربیتی محلات شهری تأکید شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اشک‌تلخ، دبیر قرارگاه مساجد شهرستان کرمانشاه، در این مراسم اظهار داشت: مسجد باید پایگاه فعال دینی و فرهنگی برای نسل جوان و نوجوان باشد و حضور پررنگ این قشر در برنامه‌های عبادی و فرهنگی، ضامن پویایی مسجد است.

وی افزود: استمرار فعالیت‌های تربیتی، قرآنی و فرهنگی در مساجد، زمینه‌ساز تقویت هویت دینی در محلات خواهد بود و هیأت امنا و امام جماعت نقش محوری در این مسیر دارند.

در این آیین همچنین از تلاش‌های حجت‌الاسلام زارعی، امام جماعت سابق مسجد حضرت مهدی موعود(عج)، قدردانی شد و خدمات وی در طول دوران مسئولیت مورد اشاره قرار گرفت.

حجت‌الاسلام سجاد درویش‌پور، امام جماعت جدید این مسجد، حافظ بیش از ۲۲ جزء قرآن کریم است و دارای مدرک دکترای علوم قرآن و حدیث بوده و از اساتید حوزه و دانشگاه به شمار می‌رود.

مسجد حضرت مهدی موعود(عج) در شهرک مسکن مهر دولت‌آباد کرمانشاه قرار دارد و به عنوان یکی از مراکز مذهبی فعال این محله، در برگزاری برنامه‌های عبادی، فرهنگی و قرآنی نقش‌آفرینی می‌کند.