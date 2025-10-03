آئین تکریم و معارفه مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه، آئین تکریم و معارفه مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان کرمانشاه با حضور حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد.

در این آئین، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و خدمات حجت‌الاسلام مسعود احمدی در دوران مسئولیت خود، حجت‌الاسلام‌ مصطفی اشک‌تلخ به‌عنوان مدیر جدید بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در استان کرمانشاه معرفی شد.

حجت‌الاسلام غفوری در سخنانی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه، بر ضرورت برنامه‌ریزی‌های منسجم و جذب ظرفیت‌های مردمی و نخبگانی در این حوزه تأکید کرد.