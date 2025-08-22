قرارگاه ملی مسجد، تحولی در مساجد ایجاد کرد

حجت‌الاسلام قادر محمدی امام جمعه نظرآباد از استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات قرارگاه ملی مسجد در شهرستان گفت: فعالیت‌های این قرارگاه باعث تقویت مدیریت، ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مساجد شده است.

وی افزود: جلسات قرارگاه هر دو هفته یک بار در دفتر امام جمعه برگزار می‌شود و از زمان شکل‌گیری قرارگاه ملی مسجد، برنامه‌ها با جدیت و نظم بیشتری پیگیری می‌شود. پیش از آن، شورای امور مساجد استان حدود ۱۰ تا ۱۲ سال قبل با همت حضرت آیت‌الله حسینی همدانی تشکیل شده بود.

حجت‌الاسلام محمدی تأکید کرد: همه ائمه جماعات شهرستان حکم رسمی دریافت کرده‌اند و انتخاب و ساماندهی امنا آغاز شده است. مهرهای مساجد یکسان‌سازی شده و در اختیار ائمه جماعات قرار گرفته است. همچنین اجرای طرح خادمان افتخاری با حضور پنج جوان در هر مسجد ادامه دارد و خادمان فعال، خدمت‌رسانی به مردم را با جدیت دنبال می‌کنند.



امام جمعه نظرآباد ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی شهرستان نیز به‌صورت منسجم اجرا شده است، از جمله مناسبت‌هایی مانند شهادت شهید سید حسن نصرالله و آیت‌الله رئیسی. مساجد شهرستان در جنگ ۱۲ روزه نیز به‌عنوان پناه مردم نقش‌آفرینی کردند. پویش غبارروبی مساجد، ترویج فرهنگ فرزندآوری و مصرف بهینه انرژی نیز از دیگر فعالیت‌های جاری است.



وی افزود: مساجد نظرآباد آماده بهره‌گیری از انرژی خورشیدی هستند و همکاری‌های گسترده‌ای با بسیج سازندگی، فرمانداری و دستگاه‌های مختلف انجام شده است. در مناطقی که مسجد وجود ندارد، اقدامات ساخت مسجد در حال پیگیری است.



حجت‌الاسلام محمدی در پایان گفت: تمامی مساجد شهرستان در سامانه مربوطه ثبت شده‌اند و توسعه برنامه‌های آموزشی ویژه جوانان و نوجوانان و تقویت نقش مساجد در حل مسائل اجتماعی محلات از برنامه‌های آینده قرارگاه ملی مسجد است.