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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

اعضای هیئت‌علمی جایزه کتاب سال معرفی شدند

اعضای هیئت‌علمی جایزه کتاب سال معرفی شدند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه اعضای هیئت علمی چهل و سومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در احکامی جداگانه از سوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمیله توکلی‌نیا، معصومه جرجانی، مریم مشرف، رضا اکبری، محسن ایمانی اسماعیل بنی‌اردلان، جعفر توزنده،جانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی راد، فیاض رحیم‌زاده مرتضی عزتی، مسعود کوثری، محسن معینی، علیرضا ملایی توانی، ناصر افشارپور و ابراهیم حیدری به‌عنوان اعضای هیئت علمی چهل و سومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

در متن این احکام آمده است:

نظر به شایستگی علمی و فرهنگی و تجارب ارزشمندتان در حوزه پژوهش به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان عضو هیئت علمی چهل و سومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌مندی از دیدگاه‌های صاحب نظران و اندیشمندان ایران زمین این جایزه ارزشمند بتواند در رشد و تعالی فرهنگ مکتوب کشور نقش آفرین باشد.

کد مطلب 6650287
زینب آزاد

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    نظرات

    • کتابدار کتابخانه عمومی IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
      1 0
      پاسخ
      آقای وزیر سلام به داد کتابداران کتابخانه های عمومی کشور برسید ما رو نابود کردند....

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