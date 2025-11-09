به گزارش خبرگزاری مهر، در احکامی جداگانه از سوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمیله توکلی‌نیا، معصومه جرجانی، مریم مشرف، رضا اکبری، محسن ایمانی اسماعیل بنی‌اردلان، جعفر توزنده،جانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی راد، فیاض رحیم‌زاده مرتضی عزتی، مسعود کوثری، محسن معینی، علیرضا ملایی توانی، ناصر افشارپور و ابراهیم حیدری به‌عنوان اعضای هیئت علمی چهل و سومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.



در متن این احکام آمده است:

نظر به شایستگی علمی و فرهنگی و تجارب ارزشمندتان در حوزه پژوهش به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان عضو هیئت علمی چهل و سومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌مندی از دیدگاه‌های صاحب نظران و اندیشمندان ایران زمین این جایزه ارزشمند بتواند در رشد و تعالی فرهنگ مکتوب کشور نقش آفرین باشد.