اجتماع «مادران مقاومت و پرچمدار» در کامیاران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ «مادران مقاومت و پرچمدار» عصر یکشنبه در شهرستان کامیاران با حضور بانوان مؤمن و انقلابی این شهرستان برگزار شد.
این مراسم که با هدف تبیین نقش زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و مقاومتی، همچنین تجلیل از مادران شهدا و پرچمداران فرهنگ ایثار برگزار شده بود، تجلی دیگری از همبستگی و اتحاد بانوان ایران اسلامی به شمار میرفت.
شرکتکنندگان در این اجتماع عظیم، با پوششهای نمادین، پرچمهای مقدس و شعارهای ولایی، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی و خاندان اهل بیت (ع) نشان دادند.
آنها با روحیهای استوار و سرشار از ایمان، پیامهای مقاومت، بصیرت و وفاداری به ارزشهای دینی را به نمایش گذاشتند.
این مراسم معنوی که با همکاری اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران و بسیج خواهران این شهرستان برگزار شد، از استقبال بینظیر بانوان منطقه برخوردار بود.
حضور گسترده و پرشور زنان در این مراسم، نشان از عزم راسخ آنها در پاسداری از ارزشهای اسلامی و نقش مؤثرشان در مسیر تقویت روحیه ایثار و همبستگی دینی در جامعه دارد.
اجتماع «مادران مقاومت و پرچمدار» در کامیاران، بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که بانوان این دیار، همچنان پرچمداران ایمان و مقاومت بوده و در راهی که مادران شهدا و شخصیتهای بزرگ تاریخ اسلام ترسیم کردهاند، با عزمی راسخ و الهامبخش گام برمیدارند.
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