حقانی: غرب ۲۲۰ سال تلاش کرده که «ایران قوی» شکل نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر موسی حقانی دبیر علمی همایش «ما و غرب» در اختتامیه این همایش که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: امروز در مقطع بسیار حساس در تاریخ قرار داریم و این همایش می‌خواهد این وضعیت را بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری تبیین کند و آن پوست اندازی نظام بین‌الملل و واقع شدن در یک پیچ تاریخی است.

وی افزود اتفاقات ۲ سال گذشته و آینده در راستای این پوست اندازی و تغییرات در نظام بین‌الملل صورت می‌گیرد. طوفان الاقصی و جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات روسیه و اوکراین، آمریکا و چین خوی استکباری و قدرت طلب رئیس جمهور آمریکا همگی بیانگر اتفاق مهمی است که رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه در دوران معاصر و ۲۲۰ سال اخیر دو بار این پیچ تاریخی را ما تجربه کرده‌ایم، تصریح کرد: تاکید رهبر انقلاب بر مطالعه تاریخ معاصر به مرور این تجربه تاریخی برمی‌گردد. در ۲۲۰ سال اخیر شاهد سلطه طلبی غرب در منطقه و علیه خودمان هستیم. رقابت‌های استعماری در این سال‌ها به منطقه کشیده شد و کشور ما به دلیل یک عدم آمادگی در معرض این درگیری‌ها آسیب دید.

حقانی ادامه داد: ضعف پس از سقوط صفویه و انحراف در جامعه و نفوذ باعث شد نتوانیم از منافع کشورمان دفاع کنیم. نتیجه آن کشته شدن چند میلیون ایرانی و جدا شدن بخش‌هایی از سرزمینمان همچون گرجستان قفقاز و آسیای میانه و افغانستان بود و دلیل آن این بود که مستقل نبودیم. البته قاجار بیش از آنکه مستقل نباشد مستاصل بود.

این پژوهشگر تاریخ معاصر ادامه داد: چرخه جنگ تحمیلی و صلح تحمیلی و قراردادهای تحمیلی ایران را به شدت تضعیف کرد و در نهایت قاجار مستاصل شد و انگلیس با یک کودتا یک رژیم دیگر را روی کار آورد.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی چرخه قبل را به هم زد و با یک پیچ تاریخی جدید مواجه شدیم گفت: رهبر انقلاب علم تاریخ را علمی راهبردی می‌داند چون می‌توانیم با مراجعه به آن به اهداف و شگردها و ماهیت دشمن پی ببریم و بدانیم که ذات این برتری‌طلبی و استکبار به چه چیزی برمی‌گردد.

حقانی با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری وارث یک عقلانیت شیعی حداقل هزار ساله هستند تصریح کرد: خود ایشان مطالعات تاریخی عمیق دارند و هم تاریخ ایران و هم تاریخ غرب و اروپا را مطالعه می‌کنند. ایشان حدود ۶۰ سال در متن مبارزه با غرب قرار دارند. همچنین بیش از ۳۰ سال رهبری یک انقلاب و نظام انقلابی و جریان مقاومت را بر عهده داشته‌اند.

دبیر علمی همایش ما و غرب با تاکید بر اینکه غرب در ۲۲۰ سال اخیر با ایران مقتدر و مستقل مشکل داشته و مشکل فقط با جمهوری اسلامی نیست، اظهار داشت: غرب در این ۲۲۰ سال تلاش کرده که ایران قوی شکل نگیرد و تضعیف ایران جزو برنامه‌های آنان بوده است و انقلاب اسلامی این تلاش آنان را با شکست مواجه کرده است.

حقانی با اشاره به اینکه دغدغه کسانی که انقلاب کردند استقلال بود و آن چیزی که مانع پیشرفت ایران شد استعمار و استبداد داخلی بود اظهار داشت: دغدغه جوان امروز پیشرفت است ولی باید بداند که این پیشرفت بدون استقلال محقق نمی‌شود ولی جریان غربگرا سراب پیشرفت بدون استقلال را به جوان ایرانی ارائه می‌دهد.

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